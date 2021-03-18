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О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: zakon.kz. 18 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в городе Алматы – 28625 (+318),
  • в городе Нур-Султан – 27243 (+307),
  • в ВКО – 22523 (+18),
  • в Павлодарской области – 18641 (+44),
  • в Атырауской области – 17845 (+38),
  • в Карагандинской области – 16488 (+100),
  • в Акмолинской области – 14693 (+55),
  • в ЗКО – 13997 (+64),
  • в Костанайской области – 13256 (+45),
  • в СКО – 12805 (+21),
  • в Алматинской области – 11987 (+86),
  • в городе Шымкенте – 6440 (+23),
  • в Жамбылской области – 6192 (+11),
  • в Актюбинской области – 4588 (+32),
  • в Туркестанской области – 4385 (+12),
  • в Мангистауской области – 4319 (+8),
  • в Кызылординской области – 3926 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 118,
  • в городе Алматы - 224,
  • в городе Шымкенте - 3,
  • в Акмолинской области - 59,
  • в Актюбинской области - 43,
  • в Алматинской области - 35,
  • в Атырауской области - 84,
  • в ВКО - 20,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО - 75,
  • в Карагандинской области - 32,
  • в Костанайской области - 42,
  • в Кызылординской области - 15,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 30,
  • в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 208 881 человек от COVID-19.

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