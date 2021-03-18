О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

в городе Алматы – 28625 (+318),

в городе Нур-Султан – 27243 (+307),

в ВКО – 22523 (+18),

в Павлодарской области – 18641 (+44),

в Атырауской области – 17845 (+38),

в Карагандинской области – 16488 (+100),

в Акмолинской области – 14693 (+55),

в ЗКО – 13997 (+64),

в Костанайской области – 13256 (+45),

в СКО – 12805 (+21),

в Алматинской области – 11987 (+86),

в городе Шымкенте – 6440 (+23),

в Жамбылской области – 6192 (+11),

в Актюбинской области – 4588 (+32),

в Туркестанской области – 4385 (+12),

в Мангистауской области – 4319 (+8),

в Кызылординской области – 3926 (+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 118,

в городе Алматы - 224,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 59,

в Актюбинской области - 43,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 84,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО - 75,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 15,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 30,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 208 881 человек от COVID-19.

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