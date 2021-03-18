О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- в городе Алматы – 28625 (+318),
- в городе Нур-Султан – 27243 (+307),
- в ВКО – 22523 (+18),
- в Павлодарской области – 18641 (+44),
- в Атырауской области – 17845 (+38),
- в Карагандинской области – 16488 (+100),
- в Акмолинской области – 14693 (+55),
- в ЗКО – 13997 (+64),
- в Костанайской области – 13256 (+45),
- в СКО – 12805 (+21),
- в Алматинской области – 11987 (+86),
- в городе Шымкенте – 6440 (+23),
- в Жамбылской области – 6192 (+11),
- в Актюбинской области – 4588 (+32),
- в Туркестанской области – 4385 (+12),
- в Мангистауской области – 4319 (+8),
- в Кызылординской области – 3926 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 118,
- в городе Алматы - 224,
- в городе Шымкенте - 3,
- в Акмолинской области - 59,
- в Актюбинской области - 43,
- в Алматинской области - 35,
- в Атырауской области - 84,
- в ВКО - 20,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО - 75,
- в Карагандинской области - 32,
- в Костанайской области - 42,
- в Кызылординской области - 15,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 30,
- в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровело 208 881 человек от COVID-19.
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