Геннадий Головкин выбрал себе следующего соперника

По словам Бельтрана, Головкин планирует провести свой следующий бой против японского боксера.

Промоутер мексиканского боксера Хайме Мунгии (36-0, 29 КО) Фернандо Бельтран рассказал в интервью Fino Boxing, что казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) пока не хочет драться с его клиентом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По словам Бельтрана, Головкин планирует провести свой следующий бой против японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО), который является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super.

Головкин хочет драться с японцем [Риотой Муратой — прим.]. Да, он чемпион, это тоже большое дело. Я уважаю его выбор, — говорит Бельтран.

Напомним, Мунгия и его команда решили провести бой 24 апреля и без Головкина. Таким образом, теперь Геннадию предстоит искать себе другого соперника — наиболее вероятным вариантом является именно Мурата.

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