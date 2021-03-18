Республиканские дороги закрыты в трех областях Казахстана

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области:

1."Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 160-330, уч. с.Шубаркудык-гр.Атырауской обл.2."Самара-Шымкент" км. 526-615, уч. гр. Западно-Казахстанской обл.-с.Кобда.3."Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар.

В Западно-Казахстанской области:

1."Самара-Шымкент" км. 266-526, уч. с.Подстепное-гр.Актюбинской обл.

В Северо-Казахстанской области:

1."Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской обл." км. 0-32, уч. с.Тимирязево-гр.Костанайской обл.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!