Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Нур-Султан и Алматы все дальше от "желтой" зоны

Фото: pexels.com 18 марта 2021, 10:17

В "желтой" зоне пять регионов.

Западно-Казахстанская область покинула "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта.

Ситуация выглядит таким образом:

В "красной" зоне: Нур-Султан и Алматы. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстан может превратиться в один из самых жарких регионов на планете
Сборная Казахстана сыграет со звездами сборной Франции по футболу