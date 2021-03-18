Нур-Султан и Алматы все дальше от "желтой" зоны

Приложение zakon.kz
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В "желтой" зоне пять регионов.
Западно-Казахстанская область покинула "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта.
Ситуация выглядит таким образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан и Алматы. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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