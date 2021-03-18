Победителей конкурса "Достойный гражданин Казахстана" наградят квартирами

BI Group во второй раз провел конкурс "Достойный гражданин Казахстана".

Сегодня ночью стали известны имена победителей проекта "Достойный гражданин Казахстана".

С 17 февраля по 17 марта инновационный строительный холдинг BI Group проводил масштабный для страны благотворительный проект, цель которого – выявить достойных героев общества и наградить их двухкомнатными квартирами в новостройках Нур-Султана и Алматы.

Конкурс организован накануне праздника Наурыз, в честь 30-летия независимости РК и 25-летия холдинга.

Путем народного смс-голосования определены два участника проекта "Достойный гражданин Казахстана", набравшие наибольшее количество голосов - основатель ОФ "Asar Ume" Асхат Нурмашев и писатель-мотиватор Торғын Абдыкаимова. Поздравляем победителей!

Асхат Нурмашев занимается благотворительностью, помогает малоимущим и многодетным семьям. Благодаря его проекту более 85 семей и 530 детей обрели собственные дома. Торғын Абдыкаимова живет с диагнозом "Мышечная дистрофия", который приводит к потере двигательных навыков. Однако Торгын не отчаивается – она автор книг ("Кеш қалма!" (Не упускай шанса!) и "Араша" (Да будет вам!), ведет авторскую программу на инклюзивном радио, поддерживает людей в сложной ситуации.

27 марта в Алматы пройдет награждение героев проекта. Один из победителей получит квартиру в ЖК Gulder-4 в Алматы, другой – в ЖК Sezim Qala в Нур-Султане.

BI Group во второй раз провел конкурс "Достойный гражданин Казахстана". Я считаю, мы достигли главной цели – выявить настоящих героев нашего времени. История каждого претендента, номинированного на участие в проекте, вызывает восхищение и уважение, мотивирует и призывает к добрым поступкам. Мы гордимся нашими соотечественниками. Они работали с полной отдачей, во имя других. Некоторые сами находятся в тяжелой жизненной ситуации, но имеют высокую духовность и невероятные силы, чтобы бескорыстно помогать нуждающимся. Такие люди заслуживают самых высоких наград! - отметил председатель правления холдинга BI Group Амангельды Омаров.

Напомним, что в первом этапе на участие в проекте было подано более 2500 заявок, из пула которых независимые эксперты – представители благотворительной организации Dauletten – сформировали шорт-лист из 10 номинантов. Все финалисты уже являются народными героями, каждый из них внес неоценимый вклад в развитие общества, совершил самоотверженный поступок или реализовал важные для страны проекты.

Более 60 000 казахстанцев приняли участие в процессе голосования.

BI Group выражает слова благодарности всем финалистам конкурса: Тамаре Рише – руководителю приюта для матерей-одиночек, Амантаю Байжанову – сотруднику полиции, который спас людей во время пожара и страшного бурана на трассе, Жайлыбаю Келису – эко-активисту, доктору биологических наук, Дамель Мектепбаевой – ученой, био-технологу, Надиру Омаргазыеву – герою, спасшему 4-х летнего ребенка, Рашиту Белгибаеву – одному из создателей уникальной системы "Bilimal", Тураркуль Назарбаевой – организатору центра досуга для пенсионеров "Туран", Марату Эдельханову – "батыру в белом халате", врачу-реаниматологу.

Мы бы очень хотели проводить такие проекты чаще. Рассказывать Казахстану о людях с большой буквы, настоящих героях, действительно достойных гражданах страны – вот, что для нас самая большая удача и радость. Мы от всего сердца благодарим 10-ку финалистов, всех номинантов конкурса, а также граждан, которые активно голосовали и принимали участие, - отметили организаторы проекта.

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