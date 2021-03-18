На дороге лежали кости моего ребенка - мать попавшей под грузовик девочки

Женщина боится, что дело могут переквалифицировать и виновный не понесет наказание.

Мама девочки, попавшей под грузовик в Алматы, рассказала подробности страшного ДТП, сообщает zakon.kz.

15 марта водитель грузовика Volvo остановился на красный сигнал светофора по улице Бурундайская. В это время на автобусную остановку шли 57-летняя женщина и ее десятилетняя внучка. Как только загорелся зеленый свет, автофургон набрал скорость и сбил обеих пешеходов.

Светлана Сумелиди отметила в разговоре с "Астаной", что, узнав о трагедии, тут же примчалась на место ЧП.

На тормозном пути кости мелкие моего ребенка лежали. Прям вот раздробленные. И кровь. И она у него в колесе. Весь низ перемолотый. А мама в этот момент перед колесами фуры лежала. Мама мне в шоке звонила в этот момент, - рассказала женщина.

У бабушки и внучки множественные переломы. Их состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое. Женщина сейчас в сознании. А вот ребенок находится в коме. По словам медиков, стоял вопрос об ампутации правой ноги.

Было решено спасать ногу. Провели все необходимые мероприятия по восстановлению конечности. Наложены аппараты внешней фиксации, сохранена длина ноги. У ребенка политравма, закрытая черепно – мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки. У бабушки девочки множественные травмы, ушиб мягких тканей, гематома, ссадина левого коленного сустава, травматический шок 1 степени, - отметили медики.

За рулем грузовика, как выяснилось, находился 36 - летний алматинец. В момент наезда он был трезв.

По факту ДТП сейчас начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Очевидцев происшествия не было. Также на месте ЧП нет ни одной камеры видеонаблюдения.

Однако сейчас стали появляться свидетели, которые дают показания в полиции о якобы попытке суицида бабушки с ребенком, - говорит Светлана Сумелиди.

Женщина боится, что дело могут переквалифицировать и виновный не понесет наказание.

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