Как Алла Пугачева "убирала" артистов: критик рассказал правду

Кто сейчас "решает" в шоу-бизнесе.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, какое влияние на российский шоу-бизнес оказывала и продолжает оказывать Примадонна Алла Пугачева, а также назвал серых кардиналов шоу-бизнеса, передает zakon.kz.

По словам критика, Алла Пугачева своими руками физически не могла никого "вырезать" из эфира, но вполне могла влиять на судьбы молодых артистов с помощью личных связей с людьми, у которых есть доступ к теле и радиоэфиру.

Пугачева же никогда не была генеральным продюсером какого-либо канала, арт-директором радиостанции, председателем Гостелерадио СССР. То, что она там кого-то "закрывала" или "не закрывала", все это делалось, может быть, по дружбе: "Я не хочу, чтобы та была", но она сама лично не могла вырезать никого, она могла только просить. Но ее и саму сколько раз "вырезали" в Советское время, - сказал Соседов в интервью программе "Ходят слухи" .

Критик вспомнил, что Сергей Лапин, глава Гостелерадио, "вырезал" Пугачеву из советского эфира, потому что считал ее певицей для плебса, но в то же время видел, что ее любит народ, и считался с этим, поэтому оставлял ее записи в "Огоньках".

Сейчас, по словам Соседова, в российском шоу-бизнесе есть отдельные музыкальные кланы

Например, клан Игоря Крутого (композитор, продюсер), или клан Владимира Киселева (владелец Русской медиа группы). Они сейчас рулят, они решают. Раньше Иосиф Кобзон мог многим помочь. Шоу-бизнес – это концерты гонорарные, корпоративы и мощные сборники, то есть, профессиональная работа, когда артиста зовут в города на гастроли, он хорошо зарабатывает и на телеэкране. А то, что артист в интернете – это не значит, что его будут приглашать, хотя, интернет дает колоссальные возможности. Я до сих пор не знаю, как это работает, хотя люди зарабатывают в интернете сумасшедшие деньги, - заключил Соседов.

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