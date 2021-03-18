В Алматы утвердят допустимые цены на куриные яйца

Планируется установить цену сроком на 30 дней.

Управление предпринимательства и инвестиций подготовило проект постановления акимата города Алматы "Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы", передает zakon.kz.

Утвердить предельно допустимую розничную цену на социально значимый продовольственный товар "яйцо куриное (I категория)" в размере 487 тенге за десяток, сроком на 30 календарных дней, - говорится в постановлении.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время цены на этот продукт превышают пороговое значение на 20,6%.

Учитывая экономическую и социальную целесообразность, Комиссией рекомендовано установить в городе Алматы предельно допустимую розничную цену на яйцо куриное (1 категория) в размере 487 тг/кг на 30 календарных дней, - говорится в пояснении.

Тут же указывается, что росту цен на куриные яйца способствовало:

удорожание кормов и ветеринарных препаратов,

уменьшение субсидирования в 2 раза (c 3 до 1,5 тг/яйцо),

дефицит яиц из-за падежа 2,6 млн птиц по РК, в т.ч. 120 тыс. птиц в п/ф "Алсад" Алматинской области из-за птичьего гриппа.

Также отмечается, что метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны.

Так, в период действия в ведения предельных цен отмечено снижение цен:

- на гречневую крупу в период с декабря 2020 года до 1 марта 2021 года на 5,1% (с 375 до 356 тг/кг);- на сахар белый – сахар-песок в период с января – до 1 апреля 2021 года на 2% (с 256 тг/кг до 252 тг/кг);

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля.

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