В Алматы пробивка пр. Назарбаева в сторону гор потребует вырубки деревьев

Продолжительность работ по расширению по планам составит 18 месяцев.

В ходе общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду проекта пробивки проспекта Назарбаева от проспекта Аль-Фараби до проспекта Достык стало известно о предстоящей вырубке деревьев, передает zakon.kz.

На данный момент проспект Назарбаева южнее Аль-Фараби сужается, а южнее Хаджимукана ширина проспекта уменьшается чрезвычайно. В связи с этим, если проект пробивки будет утвержден, нужно будет что-то делать с некоторыми постройками - двухэтажными домами, и зелеными насаждениями - деревьями и кустарниками.

Общественники бьют тревогу. По словам экоактивистки Салтанат Ташимовой, будет вырублено около 586 деревьев, из них 440 пойдет на пересадку в другие районы, 20 будет вырублено санитарная обрезка. Кроме того, Ташимова заявила, что люди, проживающие в том районе, пока даже не догадываются о том, что их дома снесут ради расширения дороги.

В свою очередь, разработчики проекта утверждают, что отрицательного влияния на экологию расширение дороги не окажет.

Проведение строительно-монтажных работ по пробивке проспекта Назарбаева (от пр.Аль-Фараби до пр.Достык) в Медеуском районе Алматы повлечет за собой совершенствование транспортной инфраструктуры района тяготения; улучшение социально-бытовых условий в районе тяготения; повышение уровня безопасности движения транспорта и пешеходов; улучшение эстетичного вида района после проведения строительных работ. Влияние выбросов загрязняющих веществ на воздушный бассейн города в течение расчетного времени ремонта и эксплуатации дорог не будет превышать санитарных норм. Вредные выбросы при ремонте дороги являются кратковременными и умеренными и не превышают предельно допустимых значений, а при эксплуатации представлены только выхлопными газами движущегося автотранспорта. Следовательно, производство строительно-монтажных работ по пробивке проспекта Назарбаева (от пр.Аль-Фараби до пр.Достык) в Медеуском районе г.Алматы не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет недопустимого отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние региона. В ходе разработки проекта учтены все требования нормативно-технической документации, действующей в РК. В период проведения ремонтных работ подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с нормами и правилами, относящимся к требованиям защиты окружающей природной среды, согласно законам Республики Казахстан. На основании расчетов установлено, что максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны на период строительства не превышают 1 ПДК. Тем не менее, выбросы ограничиваются сроками строительства, установление СЗЗ не предлагается, - сообщили разработчики проекта.

Продолжительность работ по расширению, по планам, составит 18 месяцев. Но дата начала работ, количество домов, которые попадут под снос, станут известны только после разработки детальной проектно-сметной документации, которой пока нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы планируется пробивка пр. Назарбаева в сторону гор. Протяженность нового участка – 2,5 км. Пробивка начнется от пр. Аль-Фараби, далее пр. Назарбаева выйдет на проспект Достык в районе ул. Чайкиной.

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