Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж

Первый выпуск выйдет 2 июня.

Marvel Comics представит нового Капитана Америку, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Comicbook, костюм Капитана впервые примерит ЛГБТ-персонаж.

По задумке автора, фанаты познакомятся с новым супергероем. Подростка будут звать Аарон Фишер, которому суждено стать "Капитаном Америки железных дорог".

Согласно сюжету, у Капитана Америки украдут его щит, после чего он отправится в путешествие по стране, чтобы найти виновника. В пути герой встретит группу, называющую себя "Капитаны". Ее участники, в числе которых есть Сэм Уилсон, Баки Барнс и Джон Уокер, в разное время примеряли на себя образ культового супергероя.

Создатели описывают нового персонажа как смелого подростка, вставшего на защиту своих товарищей-беглецов и бездомных. Аарон будет помогать тем, кто каждый день сталкивается с бытовыми проблемами.

Пока я его рисовал, я подумал, что Кэп борется против сверхмощных существ и почти всегда спасает мир, но Аарон помогает тем, кто остается один на один со своими проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день, - отметил один из создателей нового Капитана, Ян Базалдуа.

Всего в мини-серии запланировано 5 выпусков, первый выйдет 2 июня 2021 года.

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