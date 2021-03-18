Назарбаев против переименования стадиона в его честь

Cтадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа

Елбасы высказался о переименовании стадиона "Абай Арена", сообщает zakon.kz.

Об этом написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева в twitter.

В социальных сетях и СМИ обсуждается предложение активистов ВКО касательно переименования стадиона "Абай Арена". Елбасы всегда выступает против подобных знаков "уважения" в свой адрес. По мнению Н.Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа, - отметил Айдос Укибай.

Ранее в Маслихате Семея культурно-спортивному комплексу "Абай Арена" предложили дать имя "Елбасы Арена".

Отмечается, что письмо с предложением подписали именитые спортсмены и заслуженные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, ветераны, НПО, СМИ, активисты волонтерского движения, молодежь, а также руководители крупных предприятий и сельхозформирований.

Инициатива проявлена в ознаменование роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении государственности и в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

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