Экс-министр рассказал, как предотвратил гуманитарную катастрофу в России

Грозила гуманитарная катастрофа.

Министр внешних экономических связей в первом посткоммунистическом правительстве России, ныне один из богатейших бизнесменов России Петр Авен вспомнил, как соседняя страна, появившись на руинах СССР, едва не осталась голодной, передает zakon.kz.

Сложная ситуация возникла во второй половине 1991 года, когда СССР частично развалился.

Приходит срочное донесение из Внешэкономбанка, где написано, что на всех клиентских счетах суммарно находится 60 млн долларов. Это 1/3 оплаты деньгового импорта. Чтобы импорт продолжал идти, надо платить 150-180 млн в день. А если мы не будем платить, импорт может остановиться. Критический импорт – это те же медикаменты. К примеру, инсулин на 100% импортируется с Запада, если он не будет поступать, люди начнут умирать. И я отвечал за то, чтобы мы за это платили. Меня охватывает ужас , я плохо понимаю, что делать. Нам говорят, что американцы собираются остановить продовольствие, зерно, которое идет, а у нас на 5 дней продуктов в Ленинграде в тот момент. 3-4 дня и нам говорят, что американцы все останавливают, и начнется гуманитарная катастрофа, - вспомнил Петр Авен в интервью Ирине Шихман.

И тогда он решился на рискованный шаг.

Очень хорошо помню, как мы с Гайдаром (Егор Гайдар, на тот момент заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики) поехали в американское посольство ночью, практически подняли с постели посла Роберта Страусса и все ему это рассказываем. Я на всю жизнь ему благодарен, он в это дело влюбился глубоко, и всю осень 1991 года, пока мы не стали деньги зарабатывать, поменяв систему внешней торговли, он это дело фундаментально, полетел в Америку, и американцы нам поставляли вне зависимости от того, платим мы сразу или позже. Весной 1992 года такой проблемы уже не было, - поведал Авен.

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