Связали скотчем. У 82-летней пенсионерки украли похоронные 800 тысяч тенге

Мужчины проникли в дом под видом электриков.

Преступники в Алматинской области напали на пенсионерку и украли у нее похоронные деньги, сообщает zakon.kz.

82-летняя жительница села Узынагаш обратилась в полицию - она отметила, что у нее украли 800 000 тенге.

По данным областного ДП, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3 УК РК "Разбой".

Задержанными оказались брат с сестрой из Алматы и их 41-летний подельник, житель Енбекшиказахского района.

Признавшись, задержанные рассказали, что роль наводчицы исполняла ранее судимая за грабеж сестра одного из нападавших. Узнав от нее о наличии у бабушки денег, в обеденное время под видом электриков, мужчины вдвоем проникли в дом, где применив силу, связали пожилую женщину скотчем и нашли деньги у нее в шкафу, - уточнили в ведомстве.

Подозреваемым до конца следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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