Блогер с "ненастоящим" лицом набирает популярность в Сети

Ее лицо создано с помощью искусственного интеллекта.

В Сети прославилась YouTube-блогер из Южной Кореи под ником RuiCovery, лицо которой создано с помощью искусственного интеллекта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ren.tv.

Девушка снимает музыкальные каверы. Она называет себя виртуальным человеком – ее голос, тело и волосы на роликах настоящие, а вот лицо – нет. Оно было создано с помощью методики Deepfake, когда программа заменяет лицо человека автоматически сгенерированным.

Причем RuiCovery никому не показала, как она выглядит на самом деле и не назвала своего имени. По словам девушки, ее настоящая внешность далека от идеала.

Я не ожидала, что меня так тепло примут, - поделилась она.

Тем не менее, блогер иногда задается вопросом о том, приняла бы ее аудитория, если бы она снимала видео со своей настоящей внешностью.

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