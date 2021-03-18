Как будет работать общественный транспорт в столице в дни Наурыза

21 марта будет приостановлено на один день движение городских и пригородных маршрутов.

В Нур-Султане в дни празднования Наурыза - с 22 по 24 марта - общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме. Об этом сообщили в акимате города, передает zakon.kz.

В это воскресенье, 21 марта, будет приостановлено на один день движение городских и пригородных маршрутов, согласно постановлению главного государственного санитарного врача г.Нур-Султан. В остальные дни, в том числе в субботу, городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, - говорится в сообщении.

При этом в акимате напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, так как входить в автобус без масок запрещено. Оплата проезда производится только безналичным расчетом.

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