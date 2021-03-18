Кому запретят предоставлять земли, объяснили в МСХ

При этом предусмотрено переходное положение, которое регламентирует использование сельхозземель, предоставленных до 1 июля 2016 года до окончания срока аренды, а также о запрете продления аренды.

Мораторий на предоставление земли будет действовать не только в отношении иностранных граждан, но также коснется юридических лиц с иностранным участием и кандасов, сообщил на заседании рабочей группы в Мажилисе вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, передает корреспондент zakon.kz.

Как известно, в 2016 году введен мораторий на действие отдельных статей земельного кодекса. Данный мораторий истекает 31 декабря 2021 года. Введенный мораторий установил запрет на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале, — напомнил Курманов.

Он добавил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 февраля на заседании Национального совета общественного доверия принял политическое решение о полном запрете предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

При этом предусмотрено переходное положение, которое регламентирует использование сельхозземель, предоставленных до 1 июля 2016 года до окончания срока аренды, а также о запрете продления аренды. Также по кандасам хотелось бы отметить, что они смогут получить земли для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. При этом земли сельхозназначения кандасы смогут получить в аренду после приобретения гражданства Республики Казахстан, — сообщил вице-министр.

По его словам, также законопроектом предусмотрено внесение изменений в земельный кодекс, а также в 3 закона, включая закон "О миграции населения".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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