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В акимате Алматинской области рассказали, установят ли блокпосты

Фото: kolesa.kz 18 марта 2021, 15:49

Видео, скорее всего, прошлогоднее.

В акимате Алматинской области прокомментировали слухи о возможной установке блокпостов в регионе, передает zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с тяжелой техникой и бетонными блоками на дороге. "Видимо уже посты начинают устанавливать в области", - говорится в описании к видео.

В пресс-службе акима Алматинской области опровергли информацию.

Это не соответствует действительности. Постановлением главного санитарного врача не предусмотрена установка блокпостов, - сообщили в ведомстве. Там добавили, что указанное видео, скорее всего, прошлогоднее.

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