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Карагандинке ампутировали руку после укуса собаки

Фото: rg.ru 18 марта 2021, 16:38

По словам врачей, шансов сохранить руку не было.

В Карагандинской области собака напала на хозяйку, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в Шетском районе Карагандинской области.

Собака проявила агрессию после того, как женщина пыталась посадить ее на ошейник. Животное внезапно вцепилось зубами в ее правую руку. Кусала собака женщину много раз. Рука превратилась в месиво, - говорится в сообщении patriotkaragandy.

Собаку отогнали члены семьи.

Врачи отмечают, что состояние пострадавшей сейчас стабильное.

14 марта в 17.41 в диспетчерскую службу станции Скорой помощи поступило сообщение от родственников пострадавшей от множественных укусов собаки. От ампутации в условиях районной больницы пострадавшая отказалась. Было принято решение транспортировать женщину в Караганду. В этот же день в больнице имени Макажанова женщине ампутировали руку. Сейчас состояние пациентки стабильное, - сообщили в управлении здравоохранения.

Кроме того, врачи говорят, что шансов сохранить руку не было.

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