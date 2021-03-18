Обращайтесь к Шамилю. Казахстанцы рекламируют "решалу" по получению прав

В полиции же сообщили, что этот "Шамиль" - мошенник. Видео записывали в Актюбинской области.

В соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди за решением проблем с получением прав отправляют к некоему Шамилю, передает zakon.kz.

Кому нужно решить проблемы справами, с экзаменами, обращайтесь к Шамилю. Он решает все быстро и четко, - говорит молодой человек на одном из видео. В завершении он говорит "свайпнуть вверх", чтобы перейти на страницу с номером Шамиля.

На втором видео парень так же говорит о "хорошей" работе Шамиля.

В полиции же сообщили, что этот "Шамиль" - мошенник. Видео записывали в Актюбинской области.

По указанному факту проведена проверка. Один из молодых людей, записавших видео, установлен и опрошен. По его словам, он сам стал жертвой мошенников. В конце 2020 года в instagram нашел страницу, где обещали за определенную плату сделать водительское удостоверение. После оплаты ему позвонил неизвестный и сказал, что для того, чтобы забрать водительское удостоверение, ему необходимо записать видео и скинуть ему. После получения видео звонивший перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Молодой человек написал заявление в полицию в отношении неизвестных лиц.

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