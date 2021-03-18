Что известно о строительстве ЖК на месте бывшего Плодоконсервного комбината

Расположение домов не будет препятствовать движению воздушных масс.

В Алматы на пересечении улиц Жандосова и Кикельбаева на участке площадью 13 га будет построен жилой комплекс, сообщает zakon.kz.

По данным застройщика, в прошлом здесь располагались Плодоконсервный комбинат и пластико-перерабатывающий цех. По сути, это была промышленная зона, лишенная растительности и общедоступных мест отдыха горожан.

В данном проекте предусмотрена самая большая среди жилых массивов Алматы площадь озеленения, которая составит около 3 га, это 25 % всего участка застройки. Также под игровые площадки проектом отведен 1 га. Более того, для детских садов и 2 развивающих центров выделено 2 га территории. Проектом предусмотрено создание зеленого бульвара протяженностью около километра, - отметил заказчик.

Именно такой формат очень сильно развит в ряде европейских стран.

Для Алматы это своеобразный эксклюзив. Обширная пешеходная зона для прогулок и отдыха будет доступна не только жителям ЖК но и всем алматинцам. Кроме того, на всем протяжении променада будут располагаться не только места для отдыха, но и магазины, отделения банков, аптеки, рестораны и кофейни. Таким образом, жители комплекса и близлежащих районов получат источник возможностей для полноценного отдыха, досуга, развития бизнеса, что будет способствовать решению проблемы занятости населения, - уточнили в компании.

Расположение домов жилого комплекса продумано таким образом, чтобы не препятствовать движению воздушных масс, благодаря чему район остается продуваемым и оптимально комфортным в своем микроклимате.

И в целом, данный проект имеет целый ряд бесспорных достоинств и большой потенциал для развития города, несет реальную пользу жителям и гостям южной столицы, - заключил застройщик.

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