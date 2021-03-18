Зарплату госслужащим будут начислять по-новому

С 2018 года проводился пилот по новой системе оплаты труда, и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы.

Новая система оплаты труда не связана с обычным механическим повышением зарплаты, так как будут пересмотрены подходы к выплате госслужащим, сообщил на брифинге директор департамента государственной службы Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент zakon.kz.

С июля этого года переходим на новую систему оплаты труда. Но это не связано с обычным механическим повышением зарплаты. Это новый инструмент, где мы пересматриваем подходы к выплате госслужащих. По старой системе зарплата зависела от уровня должности, однако новая система будет учитывать важность должности, какого спектра и качества нужны компетенции, круг полномочий и ответственности, - сообщил Тлеукенов.

Все эти вопросы, по его словам, будут между собой сопоставляться по принципу равная оплата за равный труд.

Он добавил, что с 2018 года проводился пилот по новой системе оплаты труда, и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы.

Сейчас проект разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по функциональным блокам. То есть насколько должность влияет на цели и задачи. Опять в зависимости от принадлежности будет дифференцирован размер заработной платы. Расчеты по номинальному значению зарплаты сейчас осуществляются. Поэтому конкретно трудно назвать размер зарплаты. Но основной упор будет сделан на ее повышение в значительной степени в селах и районах для сокращения диспропорции. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 30 до 150%, - заключил Тлеукенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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