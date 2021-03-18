В Казахстане планируют ввести мораторий на прием на госслужбу

Соответствующий проект указа находится на рассмотрении.

Мораторий на занятие должностей на государственной службе планируют ввести в Казахстане, сообщил на брифинге директор департамента государственной службы Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующий проект указа находится сейчас на рассмотрении. В рамках данного проекта вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля рассматривается, - сказал Тлеукенов.

Ранее он сообщил, что с июля 2021 года будет произведен переход на новую систему оплаты труда, которая не связана с обычным механическим повышением зарплаты, так как будут пересмотрены подходы к выплате госслужащим.

С июля этого года переходим на новую систему оплаты труда. Но это не связано с обычным механическим повышением зарплаты. Это новый инструмент, где мы пересматриваем подходы к выплате госслужащих. По старой системе зарплата зависела от уровня должности, однако новая система будет учитывать важность должности, какого спектра и качества нужны компетенции, круг полномочий и ответственности, - сообщил Тлеукенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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