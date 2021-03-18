В ЗКО усилили карантин

В документе указано, что в общественных местах обязательно ношение масок даже на свежем воздухе.

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев выпустил новое постановление об усилении ограничительных мер. Документ вступает в силу 20 марта, передает zakon.kz.

В постановлении написано, что в области запрещены:

массовые мероприятия;

деятельность всех кинотеатров, театров, объектов культуры, банкетных залов, ночных клубов, баров, караоке и т.д.;

Санврач постановил перевести не менее 80% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более) на "дистанционку". Также он рекомендовал не менее 50% сотрудников частного предпринимательства перейти на "дистанционную" форму работы. В первую очередь просят перевести сотрудников от 50 лет и старше.

В документе указано, что в общественных местах обязательно ношение масок за исключением детей до 5 лет, а также в случае, если человек принимает пищу в местах общественного питания. Маски нужно носить и на открытом воздухе, если вы не занимаетесь спортом.

Что касается ЦОНов, то они будут работать с 9:00 до 18:00 в будние дни, и с 9:00 до 14:00 в субботу. При этом, чтобы вас обслужили, нужно заранее забронировать очередь через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0;

Ученикам разрешено:

- обучение в традиционном формате в школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированное обучение для выпускных классов: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 человек в классе);

- индивидуальное обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на комбинированный формат обучения.

Также разрешены дежурные группы детских дошкольных организаций с количеством не более 15 детей.

Мечети, церкви, соборы, синагоги могут работать при заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. При этом запрещается проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других).

Открытые рынки могут работать с 9.00 до 17.00. В воскресенье им следует приостановить работу.

Крытые рынки тоже могут работать с 9.00 до 17.00 с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Торговым домам и торговым центрам разрешено работать с 10.00 до 23.00 при заполняемости не более 30%. При этом в выходные дни они должны приостановить работу.

Столовые, кафе, рестораны могут работать с 9.00 до 22.00 при заполняемости не более 50%, но не более 30 посадочных мест. Фудкорты могут работать только на доставку и на вынос.

Салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги должны работать по предварительной записи.

Главный санврач рекомендует не покидать людям старше 65 лет свои дома без крайней необходимости.

Режим и сроки ограничительных мер в ЗКО могут быть пересмотрены, если изменится ситуация по распространению короновируса.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

16 марта ЗКО вошла в "красную" зону по распространению коронавируса. Сегодня, 18 марта, область перешла в желтую зону.

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