Кокпар на 400 человек в честь открытия рынка устроили в Шымкенте

Заведено административное дело.

Кокпар с участием 400 человек провели в Шымкенте. Поводом для его организации стало открытие овощного рынка, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что на жайляу в поселке Актас несмотря на карантинные ограничения жители организовали кокпар. Оказалось, он был организован в честь открытия овощного рынка. Полиция прибыла на место, провела разъяснительные работы и распустила собравшихся по домам.

На местного жителя завели административное дело по статье "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

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