Байдену лечиться надо, а не управлять страной - Кадыров

Глава Чечни обратился к администрации Белого дома.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в интервью ABC News, в котором американский лидер сказал, что считает Владимира Путина убийцей, передает zakon.kz.

Режимы в Америке меняются, но ни один из ее руководителей не отступает от роли мирового шерифа. Новый лидер США Джо Байден накануне в своем интервью высказался негативно о России и, в частности, о президенте РФ Владимире Путине. Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся. Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы..., - написал он в своем Telegram-канале.

Он обратился к администрации Белого дома.

Я же прошу администрацию Белого дома очень внимательно следить за Байденом. Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай американская мечта..., - считает глава Чечни.

По его мнению, "Байдену лечиться надо, а не управлять страной".

Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества. И на этом фоне он судит Россию и критикует Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца 20 века является виновником масштабных войн в десятках стран, включая, Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, Сомали, Гаити, Йемен, сегодня имеет наглость называть президента России убийцей. Ведь сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор. Так что более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров государств сегодня нет, - написал Кадыров.

Также он пригласил президента США в Грозный.

И еще: Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память, - заключил глава Чечни.

Джо Байден давал интервью, во время которого зашло обсуждение Путина. Во время разговора журналист спросил: "Вы думаете, что он [Путин] убийца?". "Ммм, да", - ответил на это Байден.

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