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Двое детей провалились под лед и утонули в Кызылординской области

Фото: Pixabay 18 марта 2021, 20:04

Толщина льда была 3-4 сантиметра.

В Кызылординской области двое детей провалились под лед и утонули. Их тела вытащили местные жители, передает zakon.kz.

Сегодня 18 марта в ДЧС поступила информация, что в поселке Шиели двое детей играли на замерзшем озере Суйиндик коль, которое находится недалеко от частного дома. Дети остались без присмотра родителей.

Толщина льда была 3-4 сантиметра. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года провалились под лед и скончались на месте. Их тела извлекли местные жители.

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