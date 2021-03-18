На каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

Требования обновились не только для продукции Apple.

Легендарный iPhone 4s лишился поддержки мессенджера WhatsApp, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, в последнем обновлении разработчики мессенджера исключили поддержку iOS версии 9.

Версия iOS 9 стала для iPhone 4s, который вышел в 2011 году, последней.

По данным WABetaInfo, в WhatsApp 2.21.50 обновились требования не только для продукции Apple. Теперь программе, как минимум, нужны Android 4.0.3 и новее или KaiOS 2.5.1 и новее.

Чаты и переписки владельцам iPhone 4s рекомендуют сохранить до того момента, как WhatsApp перестанет запускаться на их смартфонах.

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