Названы заведения, в которых выявили нарушения карантина в Алматы

Только 17 марта в южной столице выявлено 22 нарушения.

В Алматы обсудили деятельность мониторинговых групп, которые в выходные и праздничные дни будут работать в усиленном режиме, передает zakon.kz.

Рабочее совещание с руководителями районных акиматов, районных управлений санэпидслужб, местной полицейской службы и заинтересованными органами прошло под председательством главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

Главсанврач города отметил, что наблюдается пренебрежение карантинных мер со стороны населения и предпринимателей.

По данным пресс-службы ДСЭК Алматы, причинами роста заболеваемости КВИ стало увеличение социальных контактов городского населения, а также миграция жителей пригородов, возникшая в результате снижения мер осторожности. Ведущую роль в заболеваемости занимают общественные места (ТРЦ, ТД, рынки), где риск заразиться весьма высок и составляет 42%. В зону риска попали – детские площадки в жилых комплексах. Еще одной причиной является несоблюдение противоэпидемического режима больными, находящимися на домашнем стационаре. Таких 36%. А также общественный транспорт, в котором заражаемость составляет 17,5%.

Как отмечается, предпринимателям необходимо знать, что мониторинговым группам предписано проверять бизнес на соблюдение пяти требований:

1) соответствующий режим работы;

2) запрет на проведение коллективных мероприятий (банкетов, тоев, поминок и другие);

3) несоблюдение социальной дистанции;

4) масочного режима;

5) превышение лимита посетителей.

В ДСЭК города уточнили, что с начала года в Алматы проверками охвачено более 9 тыс. объектов, выявлено порядка 1 тыс. нарушений.

К примеру, только 17 марта в южной столице выявлено 22 нарушения: пивной бар "Адам", кафетерия "Карамель", К 16, компьютерный клуб "КиберНэт", лаунж бар "Ратан", караоке "Rich", кафе "КишМиш", бильярдный клуб "Медина", спа-салон Garem, столовая "Канагат" по пр. Абая, лото-клуб LotoClub, ж/д вокзал Алматы-2, магазин "Виктория", кальянная Endorphin, медицинский центр "Сункар", кафе Rooftop Kitchen, кафе "Гранат", сауна "Лейла", мкр. Жулдыз, д. 5, сауна, столовая "Алтун Нур", магазин "Дамс", - перечислили в ведомстве.

По словам Бекшина, за последние две недели марта наблюдается рост количества зараженных почти в два раза. Тем временем горожане продолжают игнорировать строгие ограничительные меры. В связи с этим районным акиматам и отделам полиции поручено усилить работу мобильных групп в эти выходные и праздники. Ко всем нарушителям, в том числе к посетителям будут приниматься меры административного взыскания. А районным управлениям санэпидконтроля поручено обеспечить оперативное оформление протоколов за нарушение противоэпидемических требований.

В ДСЭК Алматы напомнили, что по-прежнему уязвимой группой населения являются лица старше 60 лет, а также призвали жителей города воздержаться от посещений массовых мероприятий и мест скопления людей в праздничные дни.

С 10 марта Алматы находится в "красной" зоне. 16 марта Бекшин подписал новое постановление, согласно которому в городе ужесточают карантин.

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