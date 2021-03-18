Суд оправдал гинеколога по делу о смерти 20-летней девушки в актюбинском медцентре

За оправданной признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Судом №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении гинеколога частного медцентра "Алия" по ст. 317 ч. 3 УК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека), передает zakon.kz.

По версии органов уголовного преследования, врач Л. при проведении диагностической процедуры гидротубация грубо нарушила клинический протокол диагностики и лечения, необоснованно ввела пациентке препарат Метронидазол-Акос, от которого наступили анафилактический шок и смерть пациента (20-летней девушки - прим.ред.) пресс-служба суда №2 Актобе

Судом установлено, что 14 октября 2019 года пациентка явилась на прием к гинекологу для проведения процедуры гидротубации. Медсестра до проведения процедуры с целью обезболивания ввела препарат "Кеторолак" в объеме 2 мл. Препарат был введен вместо препарата "Кетонал" без согласования с врачом. В ходе процедуры гинеколог ввела пациентке раствор метронидазола в объеме 40 мл.

Как отметили в суде, доводы о том, что анафилактический шок возник из-за применения метронидазола, не доказаны, носят противоречивый и предположительный характер.

Приговором суда (гинеколог - прим.ред.) признана невиновной и оправдана за отсутствием состава преступления. За оправданной признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. пресс-служба суда №2 Актобе

Также сообщается, что в адрес прокурора области, начальника Депаратамента полиции и руководителя Управления областного здравоохранения вынесено частное постановление.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Напомним, весной 2019 года в медцентр "Алия" обратилась 20-летняя Гульдана Нурмаганбетова. Она была замужем и полтора года не могла забеременеть. Через шесть месяцев лечения ей стали проводить процедуру гидротубации, чтобы узнать проходимость маточных труб. После этой процедуры Гульдане Нурмагамбетовой стало плохо. Пациентка скончалась от анафилактического шока, по факту ее гибели возбудили уголовное дело.

20 января в суде допрашивали врача-гинеколога Ольгу Ли-Ко-Шин-Феттер, которая проводила процедуру гидротубации. Она проходит обвиняемой по уголовному делу.

Врач объяснила суду, что во время гидротубации использовала препарат метрогил, как того требовали стандарты, разработанные медцентром "Алия". Ли-Ко-Шин-Феттер уверяла, что до этого пациентка 7 дней проходила лечение свечами, в состав которых входил метронидазол, и при этом аллергической реакции у пациентки не было. Метрогил тоже содержит в своем составе тот метронидазол. Однако после введения метрогила в маточные трубы, неожиданно возникла реакция организма женщины.

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