Еще одна страна легализовала эвтаназию

"За" проголосовали 202 из 350 парламентариев.

Список стран мира, узаконивших эвтаназию, пополнился еще одной страной - Испанией, передает zakon.kz.

По данным euronews.com, 18 марта соответствующий законопроект окончательно был одобрен конгрессом депутатов: "за" проголосовали 202 из 350 парламентариев.

Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым. Но, прежде всего, это важный день для тех людей, которые испытывают серьезные страдания, а также для их близких и родных. министр здравоохранения Испании Каролина Дариас

Как отмечается, отныне попросить о "праве на смерть" может любой совершеннолетний гражданин Испании или имеющий вид на жительство в королевстве.

Однако, как отмечает издание, действует целый ряд условий.

Для того, чтобы воспользоваться таким правом, пациент должен сделать запрос лично и в письменной форме, который рассмотрит специальная врачебная комиссия в течение пяти недель.

За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить свое желание, и может отозвать заявление в любой момент. Проведение эвтаназии будет проходить в медучреждении либо на дому. В свою очередь, медицинские работники вправе отказаться от участия в процедуре.

Закон вступит в силу в ближайшие месяцы.

Кроме Испании, ранее эвтаназию легализовали в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии. Также она легальна в некоторых штатах Австралии и США.

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