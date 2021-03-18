Дома сидеть уже осточертело - жители Нур-Султана о карантине

По словам жителей столицы, им надоели ограничения.

Ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Нур-Султан находится в "красной" зоне с 10 марта, а с 21 марта в столице введут локдаун, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", столица снова может погрузиться в полный локдаун. Эпидемиологи опасаются, что ситуация может пойти по второму кругу и бьют тревогу, так как в городе ежедневно растет количество инфицированных COVID-19. Лишь месяц назад КВИ подтверждался у у 50 человек, а сейчас этот показатель в шесть раз больше - более 300 зараженных коронавирусом - это в разы больше, чем на пике эпидемии.

Расслабились люди, носят маску на подбородке, устраивают пышные свадьбы, поминки. В автобусах многие без масок ездят. Я могу сказать, что вполне реален сценарий полного локдауна. Заполняемость коек в нашем стационаре 70%, при этом реанимация заполнена практически на 80%. главный внештатный инфекционист Нур-Султана Сауле Атыгаева

Отмечается, что всего пару недель назад заполняемость коек не превышала 20%.

По словам жителей столицы, им надоели ограничения.

Устала, потому что без транспорта никуда, а дома сидеть уже осточертело, - сказала одна из жительниц Нур-Султана.

Другой житель столицы отметил, что "уже привык к этой размеренной жизни и графику, но давление со стороны государства ощущается".

Ограничений очень много, нельзя проводить время, так как раньше, дети в школу не ходят. Свободы нет у людей, - сетует другая жительница столицы.

По словам властей, массовая вакцинация является единственным способом навсегда позабыть о карантине. Но население проявляет упорство - многие отказываются прививаться, даже бесплатно. Врачи отмечают, что иммунизация населения пока только набирает обороты.

От прививки отказываются те, кто не доверяет вакцине. Люди говорят, что препарат до конца не изучен и боятся возможных последствий, которые могут возникнуть даже через несколько лет. Сегодня вот мы привили пять человек. врач-эпидемиолог Дана Тонелова

О необходимости массовой вакцинации накануне высказался и Президент страны Касым-Жомарт Токаев, который призвал казахстанцев не терять выдержки и поддержать иммунизацию населения.

Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет. Касым-Жомарт Токаев

Вакцину от COVID-19 пока получили более 90 тыс. человек, всего планируется охватить порядка 6 млн человек.

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