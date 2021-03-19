48 школьников отравились в столовой в ВКО

Проводится досудебное расследование.

В Восточно-Казахстанской области зафиксировали массовое отравление школьников, передает zakon.kz.

В Бозанбайской средней школе Уланского района зафиксировано массовое обращение учащихся с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту и диарею. Всего по состоянию на 19:00 18 марта обратилось 48 детей, из которых 19 направлены в Центр матери и ребенка Усть-Каменогорска. Предварительный диагноз-острая кишечная инфекция либо энтеровирусная инфекция. пресс-служба Управления образования ВКО

По данным ведомства, питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором. Отделом внутренних дел района по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч. 1 УК РК. Проводится досудебное расследование.

С 18 марта школа закрыта на карантин. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. По данному факту с утра 18 марта в школе работает главный педиатр области, эпидемиолог и инфекционист, а также специалисты службы санитарно-эпидемиологического контроля. Проводятся необходимые исследования, - уточнили в управлении.

Также в ведомстве сообщили, что "за ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела образования района и директор школы".

Акиматом района и управлением образования создана межведомственная комиссия по изучению причин и обстоятельств отравления детей. Вопрос находится на контроле, - заключили в управлении.

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