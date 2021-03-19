Актюбинец похитил знакомую и жестоко избил за отказ быть токал

По словам потерпевшей, это было на глазах его супруги и малолетних детей.

Житель Актобе похитил знакомую и несколько часов жестоко избивал ее на глазах собственной жены и детей. Так он отреагировал на отказ девушки стать токал - второй женой, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", после жестокого избиения потерпевшая несколько дней провела в больнице с тяжелыми травмами, но актюбинец отделался штрафом.

По словам пострадавшей, полтора года назад она узнала, что мужчина, с которым она встречается, женат. После этого известия она сразу попыталась оборвать все контакты, но, по словам актюбинки, настойчивый "ухажер" не давал покоя. 8 марта он приехал к ней домой и попросил выйти, якобы, чтобы поздравить с праздником.

Похитил и привез к себе домой, где на протяжении длительного времени он наносил в отношении меня физическое воздействие. Это было на глазах его супруги и малолетних детей. От него очень сильно пахло спиртным, в тот момент он был невменяемым. потерпевшая

Как пояснила актюбинка, мужчина впал в ярость из-за ее отказа стать второй женой. Несколько часов он бил ее ногам в грудь и голову, при этом супруга абьюзера не вызвала ни скорую, ни полицию, лишь позвонила родителям мучителя. Они приехали, успокоили дебошира, а избитую несостоявшуюся токал отвезли домой. Утром она обратилась в полицию.

По данному факту в тот же день в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранный материал направлен в суд. руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Как сообщается, решение суда вынесли два дня назад, согласно которому актюбинец отделался штрафом в 30 тыс. тенге. И это при том, что после жестокого избиения актюбинка провела в больнице несколько дней. У нее диагностированы многочисленные ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

Я считаю, что они поступили неквалифицированно, я не согласна с решением суда. Я требую возмездие, хочу, чтобы он был наказан. потерпевшая

По мнению правозащитников, преступление квалифицировали неверно, и оставшись безнаказанным, агрессор может быть опасен для общества.

Почему уголовное преступление, похищение человека (ст. 125 ч. 2 п. 3 УК РК) и незаконное лишение свободы (ст. 126 УК РК) квалифицируют как семейно-бытовой конфликт?! Судьи, участковые, прокуроры, полицейские, почему вы считаете, что все бывшие имеют право похитить, удерживать дома, избивать до сотрясения мозга беспомощную женщину? ОФ "НеМолчиKZ"

Отмечается, что актюбинка намерена добиться справедливости - она будет обжаловать решение суда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!