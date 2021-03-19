Путин высказался о "щедрых подарках России" братским народам

Он отметил, что Россия готова "жить в новых геополитических условиях".

Президент РФ Владимир Путин выступил 18 марта на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения Дней Крыма в Москве, передает zakon.kz.

В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства, - цитирует Путина его пресс-служба.

Он отметил, что Россия готова "жить в новых геополитических условиях".

Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно, - сказал президент РФ.

По его словам, Россия никогда не согласится только с одним.

Чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано, - сказал Путин.

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