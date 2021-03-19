Цены на нефть рухнули

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть упали почти на 8%, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным торгов, стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 3 марта.

По состоянию на 00:41 по времени Нур-Султана цена ее майских фьючерсов падала на 7,44% - до $62,97 за баррель; апрельские фьючерсы на WTI снижались на 7,52% - до $59,74 за баррель.

По мнению старшего инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хауорта, такое снижение может объясняться "моментом определенного цикла торговых сделок".

Цены на нефть, как предположил он, "протестируют нижний порог такого торгового диапазона", так как после пандемии "не будет глобального открытия" стран и экономик.Читайте также:

Курс доллара резко выросКак падение цен на нефть повлияет на тенгеКроме того, инвесторов беспокоит вопрос спроса на нефть после приостановки некоторыми государствами ЕС использования вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных тромбоэмболических осложнений. При этом в Европейском лекарственном агентстве (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность препарата.

Вместе с тем, по мнению некоторых аналитиков, резкое падение цен на черное золото связано с напряженностью в отношениях США и России.

Напряженность между США и Россией нарастает, США угрожают России санкциями. Один из способов ответа России - нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью. старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле

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