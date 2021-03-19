Срубят 3 000 деревьев: Экологи сомневаются в оценке ущерба от строительства павлодарского моста

Экологи требуют провести новую лесопатологическую экспертизу и разработать новый проект по строительству моста.

Ради строительства нового моста в Павлодаре через Иртыш придется пожертвовать 3 000 деревьев в пойме реки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Пока авторы проекта рассказывают об уникальности строения, экологи подсчитывают ущерб. Сегодня они заявили, что потери будут куда больше тех, что озвучиваются официально.

По предварительным оценкам, мост обойдется бюджету в 38 млрд тенге. Новый экстрадозный автомобильный мост через Иртыш будет, не в пример старому, широким – с четырьмя полосами движения, на шести опорах. А потому прослужит долго. Хотя и старый тоже отработал 59 лет. Движение большегрузного транспорта по нему запретили еще пять лет назад. Самая тяжелая машина, которой разрешено по нему переезжать, это маршрутный автобус до ближайшего поселка. Поэтому новый мост Павлодару давно нужен, но ради него в пойме Иртыша, в особо охраняемой природной зоне, потребуется срубить свыше 3 000 деревьев.

Изначально были два варианта: снести старый мост, на его месте построить новый, но оставить северную часть города без сообщения с левым берегом, или продолжать эксплуатировать старый, пока в 30 м от него будут строить новый, современный мост.

Если бы мы даже разобрали старый мост, и на его месте построили новый мост, все равно пришлось бы рубить деревья, потому что под старым мостом тоже есть большие деревья. директор павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

В "КазАвтоЖол" обещают: вместо одного срубленного дерева в пойме Иртыша высадят 10 новых. Итого, 30 тысяч саженцев. Только свободные для посадки участки в основном - за чертой города, близ промышленных предприятий.

Дополнительные земельные участки вдоль нашего города по периметру мы также предоставим. Компенсационные высадки будем контролировать, и по приживаемости тоже смотреть. аким города Ержан Иманслям

Экологи по итогам сегодняшних общественных слушаний уверены: такой проект оценки воздействия на окружающую среду рассматривать просто нельзя. Согласно лесопатологической экспертизе проектировщиков, практически все деревья в пойме, подлежащие вырубке, ослабшие, или, другими словами, труха.

Мы удивлены халатным отношением, что они, не глядя, подписали это лесопатологическое обследование, потому что указать, что у нас пойма на 73% заросла пирамидальными тополями, которых там не может быть, это вообще удивительно. эколог, председатель ОО "ЭКОМ" Светлана Могилюк

Экологи требуют провести новую лесопатологическую экспертизу и разработать новый проект по строительству моста. В этом году в Павлодаре намерены высадить 60 000 деревьев, в их число войдут компенсационные высадки. Экологи уверены: такого числа саженцев и мест для их посадки в городе просто нет. Они требуют также включить в ущерб 4 000 кв м зеленой поросли, которую в нынешнем проекте строительства моста не учли.

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