Казахстанский файтер нокаутировал французского "Солдата" на Brave CF

Бой был рассчитан на три раунда и закончился победой Максума нокаутом в третьем.

Казахстанец Азат Максум (11-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам Brave CF — 48 "Арабская ночь", который проходит в Бахрейне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Максума был французский файтер Майкл Альжаруж (7-2-1) по прозвищу "Солдат". Бой был рассчитан на три раунда и закончился победой Максума нокаутом в третьем.

Таким образом, Азат Максум одержал двенадцатую победу в своей профессиональной карьере и по-прежнему не знает поражений.

Майкл Альжаруж в третий раз покинул клетку побежденным. Добавим, что Максум дрался совсем недавно — 24 февраля он выступил на турнире промоушна OCTAGON и победил сабмишном во втором раунде кыргызстанца Нурбека Болотбека (3-1).

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