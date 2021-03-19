Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Еще одна область вернулась в "красную" зону по коронавирусу 

Фото: liter.kz 19 марта 2021, 09:27

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта, сообщает zakon.kz.

Западно-Казахстанская область вернулась в "красную" зону по коронавирусу.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Читайте также:

В ЗКО усилили карантин

18 марта сообщалось, что Западно-Казахстанская область покинула "красную" зону по коронавирусу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Китай ставит под угрозу крупнейшее озеро Казахстана
Госслужащих с двойным гражданством выявляют в Казахстане