Еще одна область вернулась в "красную" зону по коронавирусу 

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта, сообщает zakon.kz.
Западно-Казахстанская область вернулась в "красную" зону по коронавирусу.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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18 марта сообщалось, что Западно-Казахстанская область покинула "красную" зону по коронавирусу.
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