Завершен проект снятия производственных ограничений по газу на Карачаганаке

Компания КПО по-прежнему привержена принципам безопасной эксплуатации гигантского Карачаганакского месторождения.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в." (КПО) 18 марта 2021 года объявила об успешном завершении проекта снятия производственных ограничений по газу (СПОГ) на Карачаганакском месторождении. На церемонии запуска производственных объектов проекта СПОГ присутствовало высшее руководство акимата Западно-Казахстанской области во главе с акимом Гали Искалиевым, АО "НК "КазМунайГаз" во главе с председателем правления Аликом Айдарбаевым, генеральный директор КПО и руководитель подрядной компании "Сичим".

В своих комментариях к запуску проекта, Эдвин Блом, генеральный директор КПО, отметил: "Мы рады объявить об этом значительном достижении, полностью соответствующем видению президентом РК Касым-Жомартом Токаевым дальнейшего освоения Карачаганакского месторождения. Успешное завершение проекта СПОГ представляет собой историческую веху в непрерывном процессе развития Карачаганакского месторождения. Проект СПОГ поднял планку в отрасли благодаря применению высочайших стандартов техники безопасности, эффективности затрат и досрочного завершения".

Проект СПОГ обеспечивает производственную мощность, позволяющую реализовать все остальные проекты продления полки добычи, включая проект четвертого компрессора обратной закачки газа, вступивший в стадию реализации, и утвержденный проект 5-го компрессора обратной закачки газа. Эти важные проекты направлены на продление сроков полки добычи жидких углеводородов на Карачаганаке. Они принесут значительную прибыль и обеспечат стабильный источник доходов для Республики Казахстан и акционеров Карачаганакского проекта, в то же время предоставляя ресурсы для дальнейших инвестиционных проектов на месторождении и максимального увеличения местного содержания в ходе реализации, - сказал Эдвин Блом.

В своем обращении Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что ввод в эксплуатацию Проекта снятия ограничений по газу на КПК является крупным достижением в истории дальнейшего освоения Карачаганакского Проекта.

Для возведения такого грандиозного объекта необходимы знания, опыт и прежде всего высокая квалификация. Хочу поблагодарить всех местных сотрудников, и тех, кто приехал из других регионов и внес весомый вклад в строительство этого объекта. Сегодня, КПО одна из крупных компаний, которая вносит большой вклад в социально-экономическое развитие не только области, но и Республики Казахстан. Только в прошлом году, благодаря КПО, в местный бюджет поступило 34 миллиарда тенге, - отметил Гали Искалиев.

Алик Айдарбаев, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" сказал: "Старт проекту "снятие производственных ограничений по газу" был дан в конце 2018 года и должен был завершиться только в четвертом квартале 2021 года. Но все работы проведены с опережением графика, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Реализация проекта позволит обеспечить дополнительный прирост накопленной добычи жидких углеводородов. Однако впереди компанию ждут еще более масштабные задачи. К примеру, Проект будущего расширения Карачаганака, который создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и новые технологии".

Компания КПО по-прежнему привержена принципам безопасной эксплуатации гигантского Карачаганакского месторождения, и мы особенно гордимся выполнением всех этих проектов в 2020-м, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на поездки и задержки с поставками, - добавил Эдвин Блом.

На сегодняшний день, консорциум КПО инвестировал свыше $27 миллиардов в разработку Карачаганакского месторождения, включая $8,2 миллиардов, потраченных на местные товары и услуги. Доля местного содержания в проекте СПОГ достигла 57 процентов.

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