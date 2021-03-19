Казахстану нужно пристегивать ремни - эксперт об отношениях России и США

Нам уже сегодня нужно "пристегивать ремни" и готовиться к высокой геополитической турбулентности, которая будет сопровождать российско-американские отношения в ближайшие месяцы и годы.

Последние несколько дней внимание мировой общественности приковано к "обмену любезностями" между лидерами России и США. Джо Байден пообещал, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы и назвал его "убийцей". Реакция России на это была не менее мягкой. Путин заявил: "Кто как обзывается, тот так и называется" и предложил американскому лидеру онлайн-дискуссию. Эксперты предположили, что последовавшее снижение цен на нефть является следствием такой напряженности. Коснется ли ситуация Казахстана? Об этом рассуждает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков, передает zakon.kz.

Роль личных отношений

Личные отношения глав государств всегда играли значимую роль в истории взаимодействия разных стран. Даже в нынешних условиях, когда полномочия президентов в вопросах войны и мира весьма ограничены по сравнению с тем, какими они были у правителей и монархов прошлого, персональные контакты лидеров являются определяющими в выстраивании межгосударственного диалога.

В данном контексте недавнее интервью новоизбранного президента США Джо Байдена американскому каналу ABC, где он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина "убийцей" и пообещал новые санкции имеет принципиальное значение. Риторика президента Байдена свидетельствует о предельно жестком подходе, которого администрация США будет придерживаться по отношению к России в следующие четыре года.

О не самом хорошем личном отношении Байдена к российскому президенту известно давно. Еще в бытность вице-президентом США он рассказывал о встрече с Владимиром Путиным в Москве в 2011 году, в ходе которой Байден прямо заявил российскому коллеге о том, что "не видит в нем души". Судя по высказываниям Байдена о России, он в целом критически относится к российской элите и характеру политического режима в РФ, что в принципе объяснимо, учитывая партийную принадлежность Байдена.

В этой связи было ясно, что в отличие от Трампа, который не скрывал своих симпатий в адрес Путина и называл его "очень умным" политиком, Байден займет более жесткую позицию в диалоге с Кремлем. И в программной речи в Госдепартаменте в феврале текущего года, где 46-й президент США изложил главные задачи своей внешней политики, Байден четко дал понять, что при нем Белый дом будет выстраивать политику США по России с позиции силы и "без колебаний" увеличит издержки для Москвы из-за ее действий на международной арене.

Новые интонации и их последствия

Однако нынешнее заявление президента США относительно России и ее руководства отличается своей категоричностью. Конечно, сейчас не совсем ясен контекст, в котором журналист задавал вопрос Байдену относительно российского президента. То, что мы увидели это лишь отрывок из большого интервью, которое в полной версии еще не вышло. Тем не менее, сама по себе формулировка вопроса о репутации российского президента и ответ лидера США говорит о многом.

Прежде всего, "личной химии" между лидерами двух стран уже точно не будет. На деле это может означать, что встречи президентов США и России будут сведены к минимуму. В данном контексте, скорее всего, будет свернута и практика проведения двусторонних саммитов, которые по сути являлись единственными полноформатными переговорами между Москвой и Вашингтоном. Наверняка будут минимизированы и встречи Путина и Байдена на полях различных международных саммитов. В подобных условиях, когда оба лидера избегают друг друга, будет крайне сложно найти какие-либо точки сближения двух стран.

Уровень дипломатических отношений также будет неизбежно снижаться. Для российского руководства, которое всячески стремится обозначить возвращение Москвы в элитный клуб мировых держав и требует соответствующего к себе отношения, прозвучавшая оценка из Вашингтона является весьма чувствительным имиджевым ударом. Поэтому Кремль явно не оставит заявления Байдена без ответа. К слову, Москва уже выступила с демаршем и временно отозвала своего посла в Вашингтоне.

Очевидно, что на нынешнем фоне "сторонники жесткой линии" в Москве получат еще больше рычагов влияния на принятие решений и будут инициировать новые шаги по сворачиванию контактов с Вашингтоном. Россия еще больше усилит антизападную риторику и может потребовать большего уровня солидарности в этом вопросе от своих ближайших союзников.

Наконец, заявление Байдена ясно говорит о том, что санкционное давление США на Россию будет и далее нарастать. Тем более, учитывая особый акцент новой администрации США на вопросы прав человека и политические свободы, поводы для введения новых санкций против России у Байдена всегда найдутся.

В Конгрессе США лежит уже несколько готовых санкционных пакетов против Москвы, в числе которых можно отметить проект DASKA. Он является наиболее жестким с точки зрения степени воздействия на российскую экономику и предполагает санкции на деятельность крупнейших российских государственных банков, на российский госдолг, а также аффилированные с правительством РФ нефтегазовые компании.

В свою очередь, для Казахстана наблюдаемая ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона может означать, что нам уже сегодня нужно "пристегивать ремни" и готовиться к высокой геополитической турбулентности, которая будет сопровождать российско-американские отношения в ближайшие месяцы и годы.

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