Найти и обезвредить или как казахстанцам вовремя выявить онкопатологию

Казахстанцам не стоит халатно относиться к здоровью и, хотя бы раз в год, находить время для комплексных обследований.

Заболеваемость онкологической патологией на сегодняшний день остается высокой, поэтому казахстанцам все же не стоит халатно относиться к здоровью и, хотя бы раз в год, находить время для комплексных обследований, рассказала в интервью корреспонденту zakon.kz заведующая консультативно-диагностическим центром (КДЦ) Национального научного онкологического центра Индира Кусаинова.

- Индира Бериковна, как сегодня налажена работа КДЦ в период карантинных ограничений, и как проводится работа с пациентами в таких условиях?

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу нашего центра, как и других медицинских организаций. С начала карантина мы соблюдаем жесткие противоэпидемиологические меры. Работает шлюз, колл-центр заранее записывает пациентов строго по времени, при входе проводится термометрия. При наличии признаков ОРВИ, таких как как кашель, насморк, повышение температуры тела, пациент на прием не допускается. Мы делаем особенный акцент на строгом соблюдении противоэпидемиологических мероприятий, потому что наши пациенты – это пациенты онкологического профиля, у которых снижен иммунитет. Поэтому любая вирусная инфекция, в особенности КВИ, может протекать у них очень тяжело.

Отмечу, что термометрию проходят не только пациенты, но и сотрудники центра. При наличии признаков вирусной инфекции, сотрудники так же к работе не допускаются. В таких случаях они должны обратиться к терапевту/ВОП по месту жительства для ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию и лечения. То есть для нас важно максимально обеспечить безопасность для пациентов, и мы контролируем это очень строго.

- Наблюдается ли увеличение количества посетителей по сравнению с доковидным периодом?

В период ЧП в стране, в жестком локдауне консультативно-диагностический центр работал в ограниченном режиме, были периоды когда мы не работали. Вводились ограничения для приема амбулаторных пациентов, стационар же продолжал работу. Однако во избежание риска распространения коронавирусной инфекции, пациенты принимаются на госпитализацию только при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Сказать наверняка, что коронавирусная инфекция привела к ощутимому росту пациентов с онкозаболеваниями нельзя. Если исходить из статистики амбулаторного обследования и лечения пациентов в КДЦ, то могу сказать, что значительного роста количества пациентов по сравнению с доковидным периодом не отмечалось.

- Что из себя представляет скрининг? Правильно ли его понимают наши граждане и как часто его нужно проходить?

Скрининговые обследования проводятся среди целевых групп населения (по возрасту) в целях диагностики заболеваний на ранних стадиях, выявления предрасположенности к ним и факторов риска для того, чтобы подобрать эффективное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

К слову, Казахстан – единственная страна, где скрининг населения проводится более десяти лет бесплатно. Раньше он входил в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а с 1 января 2020 года услуги скрининговых осмотров вошли в состав пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

С 2020 года вступили в силу нормы, закрепленные в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в Трудовом Кодексе РК, согласно которым работнику предоставляется социальный отпуск в количестве не менее 3-х дней, с сохранением заработной платы и рабочего места для прохождения скрининга.

В РК существуют 3 вида скрининга для выявления онкопатологий: - скрининг рака шейки матки - проводится среди женщин в возрасте от 30-70 лет, 1 раз в 4 года, путем забора мазка на цитологическое исследование и осмотра врача гинеколога с кольпоскопией по показаниям; - скрининг рака молочной железы также проводится женщинам в возрасте от 40-70 лет 1 раз в 2 года, включает рентгенологическое исследование молочных желез (маммография), осмотр маммолога и онколога по показаниям; - скрининг рака толстой кишки показан 1 раз в 2 года мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет, включает тестирование кала на скрытую кровь, осмотр хирурга, проктолога, гастроэнтеролога, эндоскопическое исследование толстой и прямой кишки по показаниям.

В случае выявления образования или какой либо другой патологии, пациент направляется на углубленное дообследование.

Однако это не означает, что пациенты до указанных в скрининге возрастов не имеют риска злокачественного заболевания. Поэтому прежде всего нужна онконастороженность. Люди должны понимать, что при наличии разного рода жалоб длительного характера, в случае возникновения незаживающих ран на теле или лице, изменений участков кожи в определенных местах, уплотнения тканей, увеличения лимфоузлов, при наличии долгого кашля и одышки необходимо обратиться к врачу общей практики или к терапевту. При подозрении на онкологическое заболевание пациенты должны быть направлены к онкологу. Следует помнить, что рак не всегда дает клинические проявления, поэтому и нужно проходить скрининги, профилактические осмотры и по возможности посещать дни открытых дверей.

- Сейчас во многих клиниках предлагают профилактические комплексные обследования для людей, которые хотели бы проверить свое здоровье. Есть ли у вас такие услуги?

Скрининги проходят в поликлинике по месту жительства. В нашем Центре проводятся профилактические осмотры в рамках Дней открытых дверей, которые дают возможность пациентам с какими-либо жалобами получить консультацию квалифицированных специалистов и пройти необходимые обследования.

Так как ННОЦ сохраняет свою многопрофильность, дни открытых дверей также проводятся и для пациентов с заболеваниями неонкологического профиля. Такие мероприятия проводятся на бесплатной основе. Помимо этого, мы предлагаем для населения профильные check-up программы, направленные на профессиональное обследование пациентов. Это комплексные программы, разработанные с учетом наиболее распространенных заболеваний, позволяющие на раннем этапе выявить скрытые заболевания, предопухолевые состояния и риски развития онкологических, гастроэнтерологических, кардиологических и других заболеваний. Это пакеты "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Гастроэнтерологический. Гепатологический" и другие. Check-up проводится на платной основе.

Такие программы очень удобны для людей, которые не располагают большим количеством свободного времени, однако желают получить все услуги по диагностике в одном месте.

Если в результате обследования будет выявлена онкопатология, пациенты по своему выбору могут быть направлены на госпитализацию в наш центр через Портал "Бюро госпитализации", либо получить лечение на коммерческой основе в многопрофильном платном отделении.

То есть наша задача, как республиканской клиники, предоставить населению широкий выбор возможностей для диагностики и лечения, как на бесплатной основе, так и на коммерческой.

- Имеют ли право обращаться в вашу клинику пациенты из регионов для диагностики или получения лечения? Или это решается областными региональными клиниками?

- ННОЦ является клиникой республиканского уровня, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Поэтому мы принимаем на лечение пациентов со всех регионов Казахстана, в особенности сложных, проводим дообследование в спорных клинических случаях. В нашем специализированном многопрофильном центре мы сохраняем принцип индивидуального подхода для подбора эффективной тактики ведения и лечения пациента.

ННОЦ стоял у истоков развития органной трансплантации. С 2010 года здесь проводятся трансплантации органов (печени, почек). В связи с большим спросом, а также с учетом квалификации врачей ННОЦ, прошедших подготовку в ведущих зарубежных клиниках, возникла необходимость создания специализированного отделения для лечения пациентов онкогепатологического профиля, которое функционирует с 2019 года в новом формате. Именно в данном отделении получают высокотехнологичное медицинское лечение пациенты с самыми тяжелыми формами заболеваний органов брюшной полости (поджелудочная железа, желчный пузырь, печень), а также проводится трансплантация органов.

Кроме того, в ННОЦ вот уже более 10 лет успешно функционирует первое в Казахстане отделение трансплантации костного мозга для лечения пациентов онкогематологического профиля.

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что в сложных клинических случаях целесообразно обращаться за помощью именно в крупные специализированные многопрофильные центры, где выполнение сложнейших оперативных вмешательств поставлено на поток. Вот и в нашем центре накоплен огромный опыт проведения высокотехнологичных методов лечения, наши врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень в ведущих клиниках мира, обмениваются опытом с зарубежными коллегами.

Поэтому к нам может обратиться любой пациент, являющийся гражданином Республики Казахстан, руководствуясь своим правом выбора клиники и врача, гарантированного Кодексом РК "О здоровье и системе здравоохранения" и правилами оказания стационарной помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РК.

(Примечание от автора: Согласно подпункту 3, пункта 1, статьи 77 Кодекса РК "О здоровье и системе здравоохранения" граждане РК имеют право свободного выбора лечащего врача и медицинской организации. Также это право закреплено Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 августа 2019 года № ҚР ДСМ-109 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 "Об утверждении Правил оказания стационарной помощи").

- Какие виды обследований на сегодняшний день доступны в вашем КДЦ?

В клинико-диагностическом центре ННОЦ имеется весь спектр обследований для постановки диагноза. Пациенты могут сдать лабораторные анализы, пройти эндоскопические обследования, такие как гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, а также инструментальные обследования – компьютерная томография, УЗИ и т.д. При наличии показаний, проводится биопсия с отправкой материала на гистологическое и иммуногистохимическое исследования.

Стоит отметить, что при выявлении злокачественного новообразования, для обеспечения индивидуального подхода к тактике ведения и лечения пациента, каждый клинический случай рассматривается мультидисциплинарной группой (МДГ). В состав МДГ входят врачи разных специальностей: онколог, радиолог, химиотерапевт, а также врачи других профилей при необходимости. Решение мультидисциплинарной группы обеспечивает выбор наиболее эффективной тактики лечения пациента с учетом его состояния и стадии заболевания.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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