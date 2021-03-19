Мамин: Наша задача – оперативно решать актуальные вопросы развития предпринимательства

В 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено 703 млрд тенге.

18 марта премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании приняли участие председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев, члены Правительства, акимы регионов, руководство АО "ФНБ "Самрук-Қазына", институтов развития, Ассоциации финансистов Казахстана, региональных палат предпринимателей и др.

Об одобренных правительством мерах государственной поддержки предпринимательства доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев, системных вызовах бизнеса, вопросах льготного кредитования, развития институтов микрофинансовых организаций, социально-предпринимательских корпораций, потенциале развития МСБ в регионах, местном содержании в госзакупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и недропользователей — председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Т. Кулибаев отметил, что по итогам проведенных 11-12 марта дополнительных встреч с представителями бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики определены 59 системных отраслевых вопросов развития предпринимательства.

На основе представленных НПП "Атамекен" сведений премьер-министр поручил государственным органам и организациям рассмотреть дополнительные меры поддержки частного сектора, в том числе путем дальнейшего расширения доступа МСБ к кредитованию, снижения регуляторной и фискальной нагрузки на бизнес, развития потенциала участия отечественных производителей в госзакупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Казына" и недропользователей, включая расширение применения оффтейк-контрактов.

В рамках прорабатываемых мер будет усовершенствована система субсидирования в АПК с учетом разницы в условиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции в регионах, а также повысится доступность финансирования для сельхозпроизводителей.

Глава правительства поручил обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, своевременное и качественное заполнение Экономической карты регионов, завершить паспортизацию отечественных предприятий в целях загрузки их производственных мощностей и ускорить создание микрофинансовых организаций.

Наша задача – совершенствовать условия для ведения бизнеса и оперативно решать актуальные вопросы в сфере предпринимательства, — сказал А. Мамин.

В 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено 703 млрд тенге в рамках программ "Экономика простых вещей", "ДКБ – 2025", "Енбек", "Дорожная карта занятости" и программы Национального Банка по кредитованию на пополнение оборотных средств.

По Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" за период с декабря 2019 по март 2021 г. одобрено 2855 проектов на 700,3 млрд тг, просубсидировано 2273 проекта на сумму 556,5 млрд тг.

Наблюдается положительная динамика в реализации программы "ДКБ – 2025" – за январь-февраль просубсидировано 669 проектов на сумму 88,2 млрд тг, прогарантировано 2900 проектов.

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