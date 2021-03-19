18 версий песни о павлодарской истории любви собрали в одном видео

Ролик создали в пресс-службе акима Павлодарской области.

18 вариантов исполнения известной песни Естая Беркимбаева "Кусни Корлан" собрали в одном видео. Ролик создали в пресс-службе акима Павлодарской области. Именно из этого региона родом казахский акын, певец и композитор.

История любви Естая и Корлан трогает, злит, восхищает… Вряд ли есть равнодушные к ней. Роман скромного акына и дочери богача был тайным. Но сила любви и искусства одержала верх, и появилась песня "Кусни Корлан". Красивая и одновременно грустная история, переданная Естаем проникновенной мелодией и волнующими искренностью словами, вмиг разлилась над казахской степью, - подписала видео в своем Instagram-аккаунте пресс-служба.

В современности песню "Кусни Корлан" стали исполнять музыканты самых разных направлений – от оперных певцов до экспериментальных групп.

"Кусни Корлан" зазвучала по-новому, но сохранила свою проникновенность. Убедитесь сами – в одном видео мы собрали 18 вариантов исполнения песни и заодно поинтересовались у искусствоведа, в чем секрет ее успеха, - говорится в посте.

Вероятнее всего, пост приурочен к запланированному на 21 марта открытию памятника Естаю в Павлодаре. Памятник известному уроженцу Павлодарской области установлен у дворца культуры, который носит его имя.

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