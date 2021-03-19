Дед жестоко избил внука в Алматы. Чем закончилось дело?

Мужчину простили в суде.

Широкий резонанс вызвала история с избиением ребенка в Алматы. Дедушка так воспитывает внука. Инцидент, как сообщали волонтеры, мать сняла на камеру и запись облетела Казнет. Было заведено административное производство. Мужчине грозил арест. Чем закончилось дело, сообщили в пресс-службе горсуда Алматы, передает zakon.kz.

Дело поступило в суд в понедельник, 15 марта. Стороны примирились в суде и производство по административному делу было прекращено.

Появившееся в facebook видео вызвало бурную реакцию. На записи мужчина пинал и бил по лицу мальчика. Тот просил о помощи. После того как все прекратилось ребенок женщину за кадром просил вызвать скорую помощь, потому что у него течет кровь. Она же спрашивала у мальчика, зачем он кричал.

Позже СМИ сообщили, что запись сделала мать ребенка, еще 15 февраля. С заявлением обратилась в полицию 6 марта. Женщина воспитывает троих детей. После развода переехала жить к родителям. Волонтеры рассказали, что дедушка часто практикует воспитание побоями. Якобы мать просила помощи, чтобы ее детей защитили ее же родителей, которые периодически издеваются и избивают детей. От услуг кризисного центра женщина отказалась, временно переехала к родственникам в Алматинскую область. В разговоре с волонтерами Светлана сообщила, что отец детей лишен родительских прав. Семье отказано в адресной социальной помощи, в очередь на жилье мать с тремя детьми тоже не ставят.

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