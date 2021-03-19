Каракат Абден: Спасение нации в традициях

Моя общественная деятельность подчинена стратегической задаче.

Традиции Казахстана – это часть национальной доктрины, одним из принципов которой является право казахского народа на самоопределение.

Со дня приобретения Независимости в стране на всех уровнях поддерживается идеология сохранения и укрепления национальных традиций, ряд НПО эффективно работает в этом направлении. В условиях глобализации – это необходимость.

И вместе с тем, плюрализм и открытость социальных сетей, недопонимание истинного казахского кода, привели к тому, что большая часть прекрасно воспитанных казахских женщин, являющихся образцовыми матерями и хранительницами домашнего очага – оказались выставленными в не самом выгодном свете.

Как изменить стереотип о том, что в традиционной казахской культуре женщина - не бесправное существо, а личность, осознанно выбравшая свою миссию матери и келін и счастливо строящая очаг – об этом мы поговорили с Каракат Абден, основателем Института культурно-нравственного воспитания "Қазак Қызы".

Что необходимо делать для того, чтобы в обществе был представлен правильный образ казахской женщины?

Последние события, тренды гендерного равенства, активно развивающийся феминизм, митинги "в защиту женщин" - все это исказило исконный образ казахской женщины.

Свобода слова привела к тому, что большинство казахстанцев находятся под влиянием отрицательных стереотипов и не в состоянии понять настоящую суть женщины, традиционно почитаемой казахами во все времена, считает Каракат Абден.

Глубокое заблуждение связывать бытовое насилие в отношении женщины с нашими традициями. Подчеркиваю: в наших традициях девочка, женщина, мать – всегда были и остаются святыми понятиями, оберегаемыми неписанными законами степи. Насилие недопустимо в целом, без гендерного разделения, и корень зла не в наших традициях.

Очень жаль, что искажения сегодня вышли за разумные рамки.

Как можно популяризировать традиции среди молодежи и не позволять ей заблуждаться?

Я уверена в том, что поддержание идеологии – государственная задача. Настало время создания тренда бережного отношения к семье и женщине.

Казахские женщины никогда не были притеснены, и послушание, забота о семье, поддержание атмосферы любви в доме – это норма для нас.

Эта модель поведения сформировалась через опыт наших предков, нравственные устои и культурное богатство.

К сожалению, сейчас утрачиваются семейные ценности, увеличивается количество разводов, и сохранить в таких условиях наши уникальнейшие традиции становится очень сложно.

Рост бытового насилия, гендерные скандалы, митинги женщин, выступающие за "защиту своих прав", резонанс в соцсетях – все сводят общественное мнение к полному отрицанию традиций.

Эти "сигналы" говорят нам о том, что без просветительской идеологии мы не сможем воспитать будущие поколения как полноценную часть общества.

Спасение нации только в традициях. Мы должны удержать их и спасти от разложения, - считает общественный деятель.

"Большая часть наших женщин – обычные дочери, матери, сестры, воспитывающие детей. Негативная оценка "казахских келін", продвигаемая в соцсетях, задает неверное общественное мнение и оскорбляет достоинство казахской женщины".

Нам необходима уравновешенная политика. Без духовной основы у нас нет будущего.

Как Вы сами поддерживаете традиции и популяризируете их?

Моя общественная деятельность подчинена стратегической задаче – поддержанию наших красивых традиций и укреплению нравственности.

У меня традиционная казахская семья, я являюсь счастливой мамой пятерых детей, женой своего мужа и келін большого рода. При этом, мне одинаково комфортно в нашем светстком обществе, на мой взгляд, по-настоящему гражданском, всю жизнь работаю над самосовершенствованием и занимаюсь общественно-политической деятельностью.

В честь празднования 30-летия Независимости и в преддверии Наурыза в "Қазак Қызы" провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд, лекции, направленные на поддержание образа женщины, почитавшей свою семью и золотые традиции казахского народа.

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