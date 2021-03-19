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Какая погода будет на Наурыз в Казахстане 

Фото: total.kz 19 марта 2021, 11:30

В стране ожидается повышение температуры.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 20-22 марта, сообщает zakon.kz.

Циклон, сформировавшийся над Черным морем будет определять погоду Казахстана 20-21 марта. В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха. Однако, зима не хочет сдаваться и очередной антициклон смещается на нашу территорию с запада. Хотя это и приведет к образованию гололедицы, существенного понижения температуры он не принесет, - сообщили в ведомстве.

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