Опубликован список организаций Алматы, куда можно попасть по QR-коду

Больше 80 предпринимателей решили использовать приложение ASHYQ.
Акимат Алматы опубликовал список организаций, попасть в которые можно по QR-коду, передает zakon.kz.
В пилотном проекте ASHYQ в Алматы принимают участие следующие субъекты бизнеса.
Компьютерные клубы:
- "Off ciber sport", ул. Омарова 75а, ИП Елеуисов, 87027931939 Елеуисова Асель Ниязбековна;
- "OFF cyber sport", ул. Кокмайса 27/93, ИП Калимжанов, 87074503333 Елеуисов Даурен Мырзалыулы;
- Компьютерный клуб "Seven Premium", г.Алматы, ул.Кажымукана, д.49, ИП "Seven Premium", Мусаев Олжас Бахитжанович 87015558945, Адил 87011000181;
- Xan game club, пр. Райымбека 241В, 87073808289 Сабина
- Клуб RaZoR, ул. Курмангазы 157Б, ИП Денкин Р.К., Руслан 87075938883PS;
- "Dostyk Arena", ул. Толе би, 106, Ип Хивазов Т., 87071611616 Хивазов Тахир, 3441972;
- Компьютерный клуб "Дос", мкр. Аксай-3 дом 1, ИП "Кемпрек", 8747674 1454 Данияр;
- "DOA CYBER POINT", ул.Кожабекова, 17, ИП КУРМАНГАЛИ, 87479818242 Темирлан;
- "Clickme", ул. Толеби 216 Г, ИП Попова Е.В., 87771749050 Попова Елена Васильевна;
- TOO "ORDA Game Center", ул. Барибаева 43, ЖК Восточный Парк, Юй-Ся-Гэн Никита Геннадьевич (исполнительный директор) 87012129191;
- PS4 club", 3 мкр., д. 16а, ИП "Албан", Әкеша Мейіржан Талғатұлы 87007191737;
- Gameplay", ИП Gefest, Хасанов Абдулакрам Нурахунович 87004665282;
- ТОО GGGamer, ул.Пушкина, дом 25, н.п. 75, Ахметов Дамер Маратович 87029311199;
- PS Arena, ул. Рихарда Зорге, 18, ИП Юсубов, Юсубов Галиб 87082266096;
- ИП "CуberNet", Алматы, Желтоксан/ Алмалинский, 111, Акимов Фарид Хамиданович, +7775 523 3333
- ИП "Стронг Киберспорт", Масанчи 100, Шолпан, +77074723237
- ИП "Севен", Масанчи 100, Шолпан +77074723237
- Игровой клуб, Бииков Есенгелды, мкр. Нуркент 57, Молдабекова 11, , 87075552025
- "PS MOST" Коммунальная 12, ИИН 700211402859, 87026309276 Нурлан
- Компьютерный клуб ZEN League, Габдулина 67 А, ИП Искалиева ИИН 861011400126, +77018889472 Айнагуль
- ТОО "LORD-GAME", БИН190340012269, Макатаева 117, +77023429993 Муталова
- ИП "БАЙМУРЗИН.И.К." ИИН: 990710300837 ул. Аблайхана 18 а; 87756496951, Баймурзин Ислам Кайратович
- Компьютерный клуб, мкр. Шугыла, ул. Сакен Жунисов, 10/17, ИП Балгабаев ИИН 910616301979, Галымжан 87784690317;
- ТОО "EJELGI ARMAN", БИН 181140014417:
м-н Аксай-3, д. 14 б (+77762931543)пр. Сейфуллина, д. 519 (+77712188939)ул. Толе би, д. 182/2 (+77059064846)пр. Абая, д. 143 (+77059838156)пр. Назарбаева, д. 107, н. п. 1 (+77059838155)ул. Жубанова, д. 94 (+77773311828)ТОО "Black Club", БИН 181140014427:ул. Масанчи, д. 61 (+77778108051)9 м-н, д. 3а (+77055291083)
Боулинг-центры:
- ТОО "Strike Plus" (Страйк Плюс), Боулинг&Бар Крапива, 77777117999 Кузнецов Евгений;
- ТОО "Иллюзион Плюс" Боулинг Иллюзион, 77017687978 Линд Елена;
- ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла;
- ТОО "Компания SANTEX", 4 мкр. Family Park боулинг, Бекирова Зера Акимовна. 87017558420;
- Боулинг Бастау, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111
Бассейны:
- ТОО "Спорт клуб академии спорта и туризма", Абая, 85. Тел. Бауыржан 870211118128;
- ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780
- ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы Нарзат 87475001752.
- ТОО "Alterra Inn” - Novotel Almaty City Center, пр. Достык 104 а, Евгений 8 7017746214.
- ИП Румынская, ТОО "Алматы Спортс Сити", мкр. Нуркент, Алматы Арена, “Aqua Club Arena Hub”, +7775 710 1011
Фитнесс клубы:
- ТОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПРЕСТИЖ"(фитнес клуб "TauFit") Таусамалы микрорайон, 98, 2 этаж Денис 77772544115
- ИП ПИРАМИДА (тренажерный зал) мкр. Нуркент 6/1, Сайфулин Ренат Кахарманович, 87766666987, 87086730061, 87075289390.
- ТОО "YAVMALINE", Sport Complex Qazaqstan проспект Достык, 308, Сатова Айдана Ернуровна 77029999139
- ТОО "Esentai Fit+SPA", пр. Аль-Фараби, 77/8, Индира 8 7073320649, 8 707 584 0475, 8 747 389 8193;
- ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780.
- Фитнес Classic, БЦ Атриум. ТЦ Атриум Наурызбай батыра, 7Б
Бильярдные клубы:
- ИП Воронин, Жарокова 290, Воронин Иван 87719812858;
- ИП Воронин Гагарина 41, Воронин Иван 87719812858.
- ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла; +
- Бильярдный клуб Бастау, ТОО "Абу – Интертеинмент", Бекбусынова Сания, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111,Эдуард Валериевич +77759132967
- БК "Мост ", Коммунальная 12, ИИН 631204301972, 87026309276 Нурлан
СПА салоны:
- ИН Кан Ю.В, СПА центр Chaba Spa, ул. Розыбакиева, 285а, Жанабергенова Карина - 77773845969;
- "Дельфин" СПА, Северное Кольцо шоссе,78а, Паймин Андрей - 77055557755;
- ТОО "Esentai Fit+SPA" пр. Аль-Фараби, 77/8, т. 87073320649, 707 584 0475, 8 747 389 8193 Индира;
- ИП Джакаева, ул. Керей Жанибек Хандары 276/15, Жанна Джакаева, 87024656797,
- ИП Джакаева, ул.Желтоксан, 181, Жанна Джакаева, 87024656797;
- ТОО "ТАУ-ДАСТАРХАН", мкр.Кокшокы, д.1А, Иванов А.А, 87777113111;
- ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы 87475001752;
- ТОО "Grand Hotel "Тien-Shan", Бин 040340009794, г. Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра 115. юрист Каримова Алия Сыргабековна. +7 771 450 5950
- ИП "Harem spa" ИИН 760312303206, Касымов 32, контакты. +77476370203
Сауны:
- ИП Джилкайдаров (сауна Цезарь), ул. Айтеке би,3, Джилкайдаров Марат 87079858401;
- ТОО "Балант" (сауна) мкр.Айнабулак 4, 172, Байжокина Д. 87081989359;
- ТОО "EM.BU.SU" (банный комплекс), мкр. Жетысу-4,32, Адылканов Берик Болатулы 77011110251
- Гостиничный комплекс "ТетАтет" (баня), ул. Геологов, 1а/1, Султан 87772268117
- Гостиничный комплекс "Absolute" (баня), ул. Шоссейная 15/4а, Султан 77772268117
- ИП Елисеева Галина Валерьевна, Гостинично-банный комплекс "Ля Купель", ул. Керей Жаныбек Хандар, 452, Рейман К.О., 87471176681
- ИП "ЕЛИНА САУЫКТРУ САЛОНЫ" (сауна) Шаңырақ 2, ул. Жанқожа батыр, 82, Рапыкжан Загира 87028709888
- ИП Соколова (сауна), Майлина, 13, Соколова Татьяна Викторовна 77751279470
- ТОО "Комплекс Арасан", Банный комплекс Арасан, ул.Тулебаева, 78, Соловьева Оксана Юрьевна 77077239392
- ТОО "Esentai Fit+SPA", пр. Аль-Фараби, 77/8, Индира 8 7073320649, 8 707 584 0475, 8 747 389 8193.
- ТОО "ТАУ-ДАСТАРХАН" ,мкр. Кокшокы, д.1А, Иванов А.А. 87777113111
- ТОО Экватор249, Сейфуллина 249/8, Валера 87471117010
- 13.ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Нарзат 87475001752
- ИП Миндыбаева И, ул.Джумалиева К д.18, Павел 87057057051
- ИП Диана, Гостиничный комплекс Канаш, мкр Айнабулак -4, 172 Байжокина Диана Казезовна.77081989359
- ИП "Апрель" Сауна "На Булкушева", г.Алматы, ул. Булкушева д 11 А литер Б, Павлова Виктория Юрьевна. +7 701 715 71 80; +7 701 794 80 59
- ИП "Апрель" Сауна "Сайран", г.Алматы, ул.Сурикова 57 литер А, Павлова Виктория Юрьевна. +7 701 715 71 80; +7 701 794 80 59
- ИП. Цой. Сауна "Рахат-Аристократ", ул. Арыстанбаба, 7, Наурызбайский район, микрорайон Рахат, Алматы, Цой Иннеса Анатольевна, 87784926666.
- ИП Балхина Нургуль Сатылгановна, Баня “Алтын Сарай” г. Алматы Наурызбайский р-он , мкрТаусамалы , ул. Смахнул Садуакасулы, д.62, +7 708 395 0372
- ИП "MGT", Сауна "Алмаз", МАМЕДОВА ГУЛЯР ТОРУНОВНА, ул. Жандосова, 4 б, 8701 717 19 60
- ИП " Дзелбаева", сауна "Шаган", Дзелбаева Айслу Смагуловна, Райымбека 237в. 8747 827 1330, ИНН: 750805402202;
- ИП "Бейсембекова Асем Сериковна", ул Есенберлина, 147А, Семейная баня "АИСТ", +7701 749 0656
- ИП "Джумабаева Жупар Канатовна", Баня "Байтерек", мкр Карагайлы, ул. Ерубаева д.28. 8 (747) 702-87-47
- ИП "Кутпанова", Банный комплекс "Кедр Град", Кутпанова Айгерим Бахытхановна, Улиц Айбергенова 142а, 87079005464
- ИП "Игмад", Банный комплекс "Самовар", Майлосарова Христина Геннадьевна, ул Ашимова 209, +7 702 455 5514
- ИП МАМЕДОВА ЗАРИНА БАКИР КЫЗЫ, Турксибский район, Бекмаханова 42, 87070215920
- Сауна FAMILY LUX, 601105402725 Килибаева Гульнар Ерсаиновна; Шолохова 30, 87788830858
- Баня "Тройка", Тайкенов Кайрат Каркенович, ул Беимбета, 25а, 610318301524, 87017490914, банный комплекс
- Название "Сауна у Петровича" ИП Коломиец, ИИН 590723401383, Халиуллина 40, Коломиец Борис +77017121700
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