Опубликован список организаций Алматы, куда можно попасть по QR-коду

Больше 80 предпринимателей решили использовать приложение ASHYQ.

Акимат Алматы опубликовал список организаций, попасть в которые можно по QR-коду, передает zakon.kz.

В пилотном проекте ASHYQ в Алматы принимают участие следующие субъекты бизнеса.

Компьютерные клубы:

"Off ciber sport", ул. Омарова 75а, ИП Елеуисов, 87027931939 Елеуисова Асель Ниязбековна;

"OFF cyber sport", ул. Кокмайса 27/93, ИП Калимжанов, 87074503333 Елеуисов Даурен Мырзалыулы;

Компьютерный клуб "Seven Premium", г.Алматы, ул.Кажымукана, д.49, ИП "Seven Premium", Мусаев Олжас Бахитжанович 87015558945, Адил 87011000181;

Xan game club, пр. Райымбека 241В, 87073808289 Сабина

Клуб RaZoR, ул. Курмангазы 157Б, ИП Денкин Р.К., Руслан 87075938883PS;

"Dostyk Arena", ул. Толе би, 106, Ип Хивазов Т., 87071611616 Хивазов Тахир, 3441972;

Компьютерный клуб "Дос", мкр. Аксай-3 дом 1, ИП "Кемпрек", 8747674 1454 Данияр;

"DOA CYBER POINT", ул.Кожабекова, 17, ИП КУРМАНГАЛИ, 87479818242 Темирлан;

"Clickme", ул. Толеби 216 Г, ИП Попова Е.В., 87771749050 Попова Елена Васильевна;

TOO "ORDA Game Center", ул. Барибаева 43, ЖК Восточный Парк, Юй-Ся-Гэн Никита Геннадьевич (исполнительный директор) 87012129191;

PS4 club", 3 мкр., д. 16а, ИП "Албан", Әкеша Мейіржан Талғатұлы 87007191737;

Gameplay", ИП Gefest, Хасанов Абдулакрам Нурахунович 87004665282;

ТОО GGGamer, ул.Пушкина, дом 25, н.п. 75, Ахметов Дамер Маратович 87029311199;

PS Arena, ул. Рихарда Зорге, 18, ИП Юсубов, Юсубов Галиб 87082266096;

ИП "CуberNet", Алматы, Желтоксан/ Алмалинский, 111, Акимов Фарид Хамиданович, +7775 523 3333

ИП "Стронг Киберспорт", Масанчи 100, Шолпан, +77074723237

ИП "Севен", Масанчи 100, Шолпан +77074723237

Игровой клуб, Бииков Есенгелды, мкр. Нуркент 57, Молдабекова 11, , 87075552025

"PS MOST" Коммунальная 12, ИИН 700211402859, 87026309276 Нурлан

Компьютерный клуб ZEN League, Габдулина 67 А, ИП Искалиева ИИН 861011400126, +77018889472 Айнагуль

ТОО "LORD-GAME", БИН190340012269, Макатаева 117, +77023429993 Муталова

ИП "БАЙМУРЗИН.И.К." ИИН: 990710300837 ул. Аблайхана 18 а; 87756496951, Баймурзин Ислам Кайратович

Компьютерный клуб, мкр. Шугыла, ул. Сакен Жунисов, 10/17, ИП Балгабаев ИИН 910616301979, Галымжан 87784690317;

ТОО "EJELGI ARMAN", БИН 181140014417:

м-н Аксай-3, д. 14 б (+77762931543)пр. Сейфуллина, д. 519 (+77712188939)ул. Толе би, д. 182/2 (+77059064846)пр. Абая, д. 143 (+77059838156)пр. Назарбаева, д. 107, н. п. 1 (+77059838155)ул. Жубанова, д. 94 (+77773311828)ТОО "Black Club", БИН 181140014427:ул. Масанчи, д. 61 (+77778108051)9 м-н, д. 3а (+77055291083)

Боулинг-центры:

ТОО "Strike Plus" (Страйк Плюс), Боулинг&Бар Крапива, 77777117999 Кузнецов Евгений;

ТОО "Иллюзион Плюс" Боулинг Иллюзион, 77017687978 Линд Елена;

ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла;

ТОО "Компания SANTEX", 4 мкр. Family Park боулинг, Бекирова Зера Акимовна. 87017558420;

Боулинг Бастау, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111

Бассейны:

ТОО "Спорт клуб академии спорта и туризма", Абая, 85. Тел. Бауыржан 870211118128;

ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780

ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы Нарзат 87475001752.

ТОО "Alterra Inn” - Novotel Almaty City Center, пр. Достык 104 а, Евгений 8 7017746214.

ИП Румынская, ТОО "Алматы Спортс Сити", мкр. Нуркент, Алматы Арена, “Aqua Club Arena Hub”, +7775 710 1011

Фитнесс клубы:

ТОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПРЕСТИЖ"(фитнес клуб "TauFit") Таусамалы микрорайон, 98, 2 этаж Денис 77772544115

ИП ПИРАМИДА (тренажерный зал) мкр. Нуркент 6/1, Сайфулин Ренат Кахарманович, 87766666987, 87086730061, 87075289390.

ТОО "YAVMALINE", Sport Complex Qazaqstan проспект Достык, 308, Сатова Айдана Ернуровна 77029999139

ТОО "Esentai Fit+SPA", пр. Аль-Фараби, 77/8, Индира 8 7073320649, 8 707 584 0475, 8 747 389 8193;

ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780.

Фитнес Classic, БЦ Атриум. ​ТЦ Атриум​ Наурызбай батыра, 7Б

Бильярдные клубы:

ИП Воронин, Жарокова 290, Воронин Иван 87719812858;

ИП Воронин Гагарина 41, Воронин Иван 87719812858.

ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла; +

Бильярдный клуб Бастау, ТОО "Абу – Интертеинмент", Бекбусынова Сания, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111,Эдуард Валериевич +77759132967

БК "Мост ", Коммунальная 12, ИИН 631204301972, 87026309276 Нурлан

СПА салоны:

ИН Кан Ю.В, СПА центр Chaba Spa, ул. Розыбакиева, 285а, Жанабергенова Карина - 77773845969;

"Дельфин" СПА, Северное Кольцо шоссе,78а, Паймин Андрей - 77055557755;

ТОО "Esentai Fit+SPA" пр. Аль-Фараби, 77/8, т. 87073320649, 707 584 0475, 8 747 389 8193 Индира;

ИП Джакаева, ул. Керей Жанибек Хандары 276/15, Жанна Джакаева, 87024656797,

ИП Джакаева, ул.Желтоксан, 181, Жанна Джакаева, 87024656797;

ТОО "ТАУ-ДАСТАРХАН", мкр.Кокшокы, д.1А, Иванов А.А, 87777113111;

ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы 87475001752;

ТОО "Grand Hotel "Тien-Shan", Бин 040340009794, г. Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра 115. юрист Каримова Алия Сыргабековна. +7 771 450 5950

ИП "Harem spa" ИИН 760312303206, Касымов 32, контакты. +77476370203

Сауны:

ИП Джилкайдаров (сауна Цезарь), ул. Айтеке би,3, Джилкайдаров Марат 87079858401;

ТОО "Балант" (сауна) мкр.Айнабулак 4, 172, Байжокина Д. 87081989359;

ТОО "EM.BU.SU" (банный комплекс), мкр. Жетысу-4,32, Адылканов Берик Болатулы 77011110251

Гостиничный комплекс "ТетАтет" (баня), ул. Геологов, 1а/1, Султан 87772268117

Гостиничный комплекс "Absolute" (баня), ул. Шоссейная 15/4а, Султан 77772268117

ИП Елисеева Галина Валерьевна, Гостинично-банный комплекс "Ля Купель", ул. Керей Жаныбек Хандар, 452, Рейман К.О., 87471176681

ИП "ЕЛИНА САУЫКТРУ САЛОНЫ" (сауна) Шаңырақ 2, ул. Жанқожа батыр, 82, Рапыкжан Загира 87028709888

ИП Соколова (сауна), Майлина, 13, Соколова Татьяна Викторовна 77751279470

ТОО "Комплекс Арасан", Банный комплекс Арасан, ул.Тулебаева, 78, Соловьева Оксана Юрьевна 77077239392

ТОО "Esentai Fit+SPA", пр. Аль-Фараби, 77/8, Индира 8 7073320649, 8 707 584 0475, 8 747 389 8193.

ТОО "ТАУ-ДАСТАРХАН" ,мкр. Кокшокы, д.1А, Иванов А.А. 87777113111

ТОО Экватор249, Сейфуллина 249/8, Валера 87471117010

13.ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Нарзат 87475001752

ИП Миндыбаева И, ул.Джумалиева К д.18, Павел 87057057051

ИП Диана, Гостиничный комплекс Канаш, мкр Айнабулак -4, 172 Байжокина Диана Казезовна.77081989359

ИП "Апрель" Сауна "На Булкушева", г.Алматы, ул. Булкушева д 11 А литер Б, Павлова Виктория Юрьевна. +7 701 715 71 80; +7 701 794 80 59

ИП "Апрель" Сауна "Сайран", г.Алматы, ул.Сурикова 57 литер А, Павлова Виктория Юрьевна. +7 701 715 71 80; +7 701 794 80 59

ИП. Цой. Сауна "Рахат-Аристократ", ул. Арыстанбаба, 7, Наурызбайский район, микрорайон Рахат, Алматы, Цой Иннеса Анатольевна, 87784926666.

ИП Балхина Нургуль Сатылгановна, Баня “Алтын Сарай” г. Алматы Наурызбайский р-он , мкрТаусамалы , ул. Смахнул Садуакасулы, д.62, +7 708 395 0372

ИП "MGT", Сауна "Алмаз", МАМЕДОВА ГУЛЯР ТОРУНОВНА, ул. Жандосова, 4 б, 8701 717 19 60

ИП " Дзелбаева", сауна "Шаган", Дзелбаева Айслу Смагуловна, Райымбека 237в. 8747 827 1330, ИНН: 750805402202;

ИП "Бейсембекова Асем Сериковна", ул Есенберлина, 147А, Семейная баня "АИСТ", +7701 749 0656

ИП "Джумабаева Жупар Канатовна", Баня "Байтерек", мкр Карагайлы, ул. Ерубаева д.28. 8 (747) 702-87-47

ИП "Кутпанова", Банный комплекс "Кедр Град", Кутпанова Айгерим Бахытхановна, Улиц Айбергенова 142а, 87079005464

ИП "Игмад", Банный комплекс "Самовар", Майлосарова Христина Геннадьевна, ул Ашимова 209, +7 702 455 5514

ИП МАМЕДОВА ЗАРИНА БАКИР КЫЗЫ, Турксибский район, Бекмаханова 42, 87070215920

Сауна FAMILY LUX, 601105402725 Килибаева Гульнар Ерсаиновна; Шолохова 30, 87788830858

Баня "Тройка", Тайкенов Кайрат Каркенович, ул Беимбета, 25а, 610318301524, 87017490914, банный комплекс

Название "Сауна у Петровича" ИП Коломиец, ИИН 590723401383, Халиуллина 40, Коломиец Борис +77017121700

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