В Семее безымянному проспекту присвоят имя Нурсултана Назарбаева

С учетом застройки длина проспекта составит более двух километров.

19 марта состоялась сессия городского маслихата с участием акима Семея Нурымбета Сактаганова. В ходе заседания было рассмотрено четыре вопроса – первые три о составе межведомственных комиссий, четвертый – о присвоении имени Первого Президента проспекту в новом микрорайоне Карагайлы.

Проспект находится в жилом районе Карагайлы, берет начало от автодороги Семей-Павлодар, где по левой стороне размещены многопрофильный культурно-спортивный комплекс, Назарбаев Интеллектуальная школа, по правой стороне – многоквартирные жилые дома, детский сад.

В перспективе планируется открытие ледового комплекса, школы трансфера знаний и технологий, будут выделены несколько функциональных зон, прогулочные зоны, пункты общественного питания, детские игровые и спортивные площадки. Предусмотрено уличное освещение, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм, - рассказал аким Семея Нурымбет Сактаганов.- Проспект является новым и не имеет названия.

Ширина проспекта в "красной" линии составляет 40 метров, на сегодня длина 950 метров. С учетом застройки длина проспекта составит более двух километров.

По всем вопросам решения были приняты единогласно.

Окончательное решение о присвоении имени улице в Карагайлы будет принято Республиканской ономастической комиссией.

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