Самолетами с химикатами пугают друг друга карагандинцы

За химтрейлы казахстанцы чаще всего принимают облака необычной формы.

Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором якобы распыляют коронавирус над Карагандой, сообщает zakon.kz.

На кадрах показано небо, на котором отчетливо видны конденсационные следы от самолетов. Однако некоторые приняли их за доказательство того, что над городом распыляют химикаты.

В РГП "Карагандинский центр гидрометеорологии" подтвердили Stopfake.kz, что на видео действительно запечатлены следы от пролетевших самолетов.

То, что показано на видео, не похоже на облака. Мы склоняемся к тому, что это конденсационные следы от самолетов, — пояснили в ведомстве.

В 90-х годах в США зародилась теория распыления самолетами ядовитых веществ (химтрейлы). Изначально она гласила, что самолеты используются для влияния на климат. Но в период пандемии сторонники этой теории стали утверждать, что с самолетов распыляют ядовитые вещества и даже сам вирус SARS-CoV-2. Тем не менее этому нет никаких подтверждений.

Распылять какие-либо вещества на такой высоте невозможно, заверили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!