В ЕНПФ имеется около 200 тысяч счетов по которым не осуществляются выплаты из Фонда.

ЕНПФ разыскивает пенсионеров, не обратившихся за выплатой, сообщает zakon.kz.

В текущем году ЕНПФ начал осуществлять сверку с Государственной корпорацией "Правительство для граждан" на наличие в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения лиц, достигших пенсионного возраста, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту и государственная базовая пенсионная выплата за счет бюджетных средств, но не обратившихся в ЕНПФ за выплатой пенсионных накоплений. Сверка также будет проводиться на наличие у уполномоченного органа номеров сотовой связи получателей, зарегистрированных в государственной базе данных, для оказания проактивной услуги по получению пенсионных выплат из ЕНПФ, - сообщили в фонде.

С 11 октября 2018 года внедрена композитная услуга по подаче единого заявления в связи с достижением пенсионного возраста по принципу "одного окна", в рамках которой получатель, достигший пенсионного возраста, обращается с единым заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации (т.е. в ЦОН).

Однако, в информационных системах ЕНПФ имеется около 200 тысяч счетов (200 160 счетов), по которым не осуществляются выплаты из Фонда. При этом граждане, достигшие пенсионного возраста, уже получают средства из бюджета. Большинство из них стали пенсионерами до 11 октября 2018 года.

ЕНПФ проведена работа по идентификации данных вкладчиков и сейчас сформирован список лиц, которым с 1 апреля будут осуществляться выплаты из Фонда. Данной категории граждан будет направлено sms-сообщение на телефонный номер (он должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан) с предложением оказания проактивной услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ. После получения согласия этим гражданам будут производиться выплаты из ЕНПФ на банковские счета, ранее представленные получателями в Государственную корпорацию при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.

Как отметили в фонде, что в соответствии с положениями Правил осуществления пенсионных выплат, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляются ежемесячно по установленному графику.

Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 года № 1042 (далее – Методика). Согласно Методике c 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 %, - сообщили в фонде.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2021 году – 24 011,40 тенге = 70% * 34 302).

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2021 году – 519 264 тенге = 12 * 43 272).

В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС после осуществления очередной ежемесячной выплаты составляет сумму менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной выплаты.

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